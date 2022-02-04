«Требуем отклонить проект генерального плана Липецка»

У генерального плана города, который в середине января власти вынесли на общественное обсуждение, появились новые противники. GOROD48 уже писал о возражениях горожан , живущих в своих домах за Быхановым садом. Неоднозначно приняли документ и эксперты . Теперь одним из предложений плана возмущены жители частного сектора расположенного справа от проспекта Победы.





Проект генплана предлагает на улице Перова строительство многоэтажек от 9-ти этажей и выше, на остальных улицах — застройку малоэтажными жилыми домами до четырех этажей, включая мансардный.

















Корреспондент GOROD48 съездил на эти улицы. Дома там крепкие, некоторые из них можно назвать и особняками. Понятно, что уезжать от сюда мало кто хочет.

















— Если бы мы хотели жить в квартирах — давно бы в квартиры ушли!



— Сколько сил в дом вложено!



— Нас здесь все устраивает, почему мы куда-то должны переезжать?



— Пенсионеры живут огородами, для них это и физические упражнения, и финансовая поддержка!



— Если построят многоэтажки, что будет с проездом? Куда машины ставить? Здесь будут пробки!



— Сети многоэтажки не выдержат!



Наперебой говорили местные жители. Они рассказывают, что дома и земля под ними находятся в частной собственности. Здесь живут ветераны Великой Отечественной войны, труда, инвалиды, многодетные семьи, которые купили дома в том числе и на средства материнского капитала. Здесь расположен дом народного художника России Виктора Сорокина. Эти места он запечатлел на своих картинах.



— Совершенно случайно жители узнали, что наш район планируется снести и застроить многоквартирными домами. Здесь люди живут десятилетиями, у всех сложился определенный быт и менять их на квартиры или что-то другое, никто не намерен, — утверждает активист Сергей Симанков.



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Объяснения, что перевод земли не означает немедленную застройку, а только ее возможность в будущем, людей не успокаивают. Если первый шаг будет сделан (изменена зона застройки), потом строительство многоэтажек остановить уже не получится. Свои возражения липчане направили в мэрию, а также, видимо, для верности, в Генеральную прокуратуру и президенту страны.



В областном управлении строительства и архитектуры GOROD48 пояснили, что согласно действующему генеральному плану, квартал, ограниченный улицами Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова и Папина, располагается в функциональной зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами. Для развития Липецка новый генплан предполагает перевод территории в застройку многоэтажными домами. Однако это не означает, что частные дома пойдут под снос. Даже если появится потенциальный застройщик, он будет самостоятельно договариваться с жителями и при их согласии компенсирует им стоимость земельных участков и домов или предложит квартиры в планируемом к строительству жилье. Если кого-то из местных жителей не устроят эти варианты, земельные участки останутся в их собственности.



Напомним, высказать предложения и замечания по проекту нового генерального плана могут все жители Липецка. С проектом генплана можно ознакомится на

Липчане, которые живут на улицах Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической и Перова прислали GOROD48 коллективное письмо, под которым подписались 160 человек. Люди не хотят, чтобы территория, на которой находятся их дома превратилась в зону многоэтажной застройки. «Требуем отклонить проект генерального плана Липецка в части изменения существующей зоны застройки», — категорично написали горожане.Проект генплана предлагает на улице Перова строительство многоэтажек от 9-ти этажей и выше, на остальных улицах — застройку малоэтажными жилыми домами до четырех этажей, включая мансардный.Корреспондент GOROD48 съездил на эти улицы. Дома там крепкие, некоторые из них можно назвать и особняками. Понятно, что уезжать от сюда мало кто хочет.— Если бы мы хотели жить в квартирах — давно бы в квартиры ушли!— Сколько сил в дом вложено!— Нас здесь все устраивает, почему мы куда-то должны переезжать?— Пенсионеры живут огородами, для них это и физические упражнения, и финансовая поддержка!— Если построят многоэтажки, что будет с проездом? Куда машины ставить? Здесь будут пробки!— Сети многоэтажки не выдержат!Наперебой говорили местные жители. Они рассказывают, что дома и земля под ними находятся в частной собственности. Здесь живут ветераны Великой Отечественной войны, труда, инвалиды, многодетные семьи, которые купили дома в том числе и на средства материнского капитала. Здесь расположен дом народного художника России Виктора Сорокина. Эти места он запечатлел на своих картинах.— Совершенно случайно жители узнали, что наш район планируется снести и застроить многоквартирными домами. Здесь люди живут десятилетиями, у всех сложился определенный быт и менять их на квартиры или что-то другое, никто не намерен, — утверждает активист Сергей Симанков.Объяснения, что перевод земли не означает немедленную застройку, а только ее возможность в будущем, людей не успокаивают. Если первый шаг будет сделан (изменена зона застройки), потом строительство многоэтажек остановить уже не получится. Свои возражения липчане направили в мэрию, а также, видимо, для верности, в Генеральную прокуратуру и президенту страны.В областном управлении строительства и архитектуры GOROD48 пояснили, что согласно действующему генеральному плану, квартал, ограниченный улицами Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова и Папина, располагается в функциональной зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами. Для развития Липецка новый генплан предполагает перевод территории в застройку многоэтажными домами. Однако это не означает, что частные дома пойдут под снос. Даже если появится потенциальный застройщик, он будет самостоятельно договариваться с жителями и при их согласии компенсирует им стоимость земельных участков и домов или предложит квартиры в планируемом к строительству жилье. Если кого-то из местных жителей не устроят эти варианты, земельные участки останутся в их собственности.Напомним, высказать предложения и замечания по проекту нового генерального плана могут все жители Липецка. С проектом генплана можно ознакомится на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания на площади Театральной, 1. Экспозиция в здании открыта по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Предложения и замечания от жителей принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru