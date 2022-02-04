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«Требуем отклонить проект генерального плана Липецка»

37 2064
#генплан #
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«Требуем отклонить проект генерального плана Липецка»

У генерального плана города, который в середине января власти вынесли на общественное обсуждение, появились новые противники. GOROD48 уже писал о возражениях горожан, живущих в своих домах за Быхановым садом. Неоднозначно приняли документ и эксперты. Теперь одним из предложений плана возмущены жители частного сектора расположенного справа от проспекта Победы.

Липчане, которые живут на улицах Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической и Перова прислали GOROD48 коллективное письмо, под которым подписались 160 человек. Люди не хотят, чтобы территория, на которой находятся их дома превратилась в зону многоэтажной застройки. «Требуем отклонить проект генерального плана Липецка в части изменения существующей зоны застройки», — категорично написали горожане.

Проект генплана предлагает на улице Перова строительство многоэтажек от 9-ти этажей и выше, на остальных улицах — застройку малоэтажными жилыми домами до четырех этажей, включая мансардный.








Корреспондент GOROD48 съездил на эти улицы. Дома там крепкие, некоторые из них можно назвать и особняками. Понятно, что уезжать от сюда мало кто хочет.








 — Если бы мы хотели жить в квартирах — давно бы в квартиры ушли!

— Сколько сил в дом вложено!

— Нас здесь все устраивает, почему мы куда-то должны переезжать?

— Пенсионеры живут огородами, для них это и физические упражнения, и финансовая поддержка!

— Если построят многоэтажки, что будет с проездом? Куда машины ставить? Здесь будут пробки!

— Сети многоэтажки не выдержат!

Наперебой говорили местные жители. Они рассказывают, что дома и земля под ними находятся в частной собственности. Здесь живут ветераны Великой Отечественной войны, труда, инвалиды, многодетные семьи, которые купили дома в том числе и на средства материнского капитала. Здесь расположен дом народного художника России Виктора Сорокина. Эти места он запечатлел на своих картинах.

— Совершенно случайно жители узнали, что наш район планируется снести и застроить многоквартирными домами. Здесь люди живут десятилетиями, у всех сложился определенный быт и менять их на квартиры или что-то другое, никто не намерен, — утверждает активист Сергей Симанков.

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Объяснения, что перевод земли не означает немедленную застройку, а только ее возможность в будущем, людей не успокаивают. Если первый шаг будет сделан (изменена зона застройки), потом строительство многоэтажек остановить уже не получится. Свои возражения липчане направили в мэрию, а также, видимо, для верности, в Генеральную прокуратуру и президенту страны.

В областном управлении строительства и архитектуры GOROD48 пояснили, что согласно действующему генеральному плану, квартал, ограниченный улицами Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова и Папина, располагается в функциональной зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами. Для развития Липецка новый генплан предполагает перевод территории в застройку многоэтажными домами. Однако это не означает, что частные дома пойдут под снос. Даже если появится потенциальный застройщик, он будет самостоятельно договариваться с жителями и при их согласии компенсирует им стоимость земельных участков и домов или предложит квартиры в планируемом к строительству жилье. Если кого-то из местных жителей не устроят эти варианты, земельные участки останутся в их собственности.

Напомним, высказать предложения и замечания по проекту нового генерального плана могут все жители Липецка. С проектом генплана можно ознакомится на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания на площади Театральной, 1. Экспозиция в здании открыта по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Предложения и замечания от жителей принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru.
37 2064
#генплан #
2

Комментарии (37)

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кеша

6 минут назад
Даже мизерные поползновения надо пресекать ! Люди живут . и ни кого не трогают !
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60+

11 минут назад
Весь частный сектор в городе должен быть снесён ! Кто хочет жить в своём доме пусть валят за город в деревню ! Город должен стать городом а не Шанхаем .
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Аня

12 минут назад
Дед Михей, иди на Городище. Там для тебя уже все построено. Даже концертный дворец есть. А этот кусок земли частного сектора трогать не надо. Мы с детьми любим там гулять по улицам. Вспоминать какой город раньше был. Как * Неделина 20 этажными домами. Были бы они в 9 этажей - совсем другое дело было бы. Они бы гармонично смотрелись. Кто подписывает разрешение на такую этажность ? Они что, считают, что это красиво ?
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Житель частного сектора

12 минут назад
Липчанин, например в городе есть не один логф,а они пустуют,но при этом там время от времени изображается в бурая преобразовательная деятельность.Есть микрорайоны с 20+ этажами,в которых люди не знают куда себя деть от скуки,а рядом полно земли,там и можно было построить что то современное вместо пустырей.В конце концов,есть намного более ветхие участки.
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Липчанин

24 минуты назад
Житель частного сектора, "есть и другие места для этого" Например?
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ква

26 минут назад
Старые власти дозволили самовольные застройки ,вот и вся буча.
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Житель частного сектора

29 минут назад
Дед Михей, в Липецке есть и другие места для этого.Посмотрели бы мы на вас,снеси мы ваш дом,в центре.У администрации было множество возможностей преобразить город,но они выбирали строить эти пресловутые человейники практически на границе города.
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Ольга

29 минут назад
Правильно, что бунтуют против такой подлой затеи!! Человечники нам здесь не нужны!!
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Наталья

30 минут назад
Да не хочу я квартиру, я продала квартиру - купила дом и 15 лет платила кредит пока его ремонтировала, мы не для этого надрывали свои спины и пристраивали по комнате для детей чтоб нас сдвинули бульдозеры" толстосумов". Весь город продали!!!!! Город с такой экологией не имеет достаточной зелёной зоны, наши сады летом дают хоть какой-то кислород близ лежащим домам. Но у нас люди не имеют никакого значения , деньги решают всё. Никому не нужны адекватные проекты развития города, главное отнять и подороже продать , а дальше ...." хоть трава не расти....."
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Ольга

30 минут назад
В этом районе после демобилизации из рядов Советской Армии по окончании ВОВ мой отец получил участок земли под строительство дома. На свои средства построил дом, содержал сад, огород. Не просил у руководства города квартиру (хотя были льготы), не получал квартиру от государства. Вырастил нас с сестрой, мы после ухода родителей в смутные 90-е удержали дом "на плаву", не продали, не допустили захламления, хотя с деньгами было туго. Сейчас мы капитально отремонтировали и восстановили дом, провели заново все коммуникации, содержим в порядке придомовую территорию. Средств и волнений вложено - немеряно. И вдруг - снос, высотная застройка. Неожиданно, обидно, несправедливо. Это родовое место, передаваемое в нашей семье уже третьему поколению. В любых развитых странах ценят частную собственность, уважают. Зелёный оазис в центре города очень ценен для экологии вцелом. Такая ситуация в каждом втором доме на нашем участке. Мы стараемся для своих детей и внуков. Прислушайтесь к нам!!!
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