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сегодня, 21:16

В Липецке большое отключение холодной воды

Без холодной воды останутся жители части центра Липецка, районов Карьера и Опытной станции, Дачного, Матырского, Новой жизни, станции Казинка, баз отдыха «Чижик», «Сосновый бор».

13 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Елецкая, 65, проезд Боевой, 43, проезд Поперечный, 7, а также работы на сетях водоотведения, а по адресу улица Интернациональная, 59 подрядная организация проведёт техническое присоединение к сетям водоснабжения. Без холодной воды временно останутся потребители части центра Липецка, районов Карьера и Опытной станции, Дачного, Матырского, Новой жизни, станции Казинка, баз отдыха «Чижик», «Сосновый бор», предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях № 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, № 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, № 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, № 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, № 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, № 1, 2, 3, 4 по улице Горняцкой, № 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, № 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, № 2, 4 по улице Амурской, № 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, № 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69, 69а, 73, 75а по улице Студеновской, № 54, 63, 65, 67, 67а, 69, 71а по улице Елецкой, № 41, 41а, 43, 45, 47, 49 по Боевому проезду, № 11а, 11, 11б, 13, 15, 17, 19, 19б, 21 по улице Опытной, № 10, 12, 14, 17 по улице Агрономической, № 7, 7а по проезду Поперечному, № 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, № 13, 19 по улице Ярославской, № 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8а, 8, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, № 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 16 в переулке Виноградном, № 5а по улице Уральской, № 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, № 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, № 1, вл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таёжной, № 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной, № 2а по улице Морской.

Без холодной воды в этот период также останутся жители районов Дачного, Матырского, Новой жизни, станции Казинка, баз отдыха «Чижик», «Сосновый бор», частного сектора улиц 4-й Пятилетки, Орловской, Короленко, Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, Елецкой, Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Комсомольской, Артёма, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Янкина, Антипова, Луначарского, Ушакова, Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

13 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, № 20б по проспекту 60 лет СССР, № 50 по улице Юношеской, обесточат посёлок Казинка, улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского.

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