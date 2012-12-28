Челябинский водитель чуть не сбил двух пешеходов в Липецке

Неадекватное вождение записал видеорегистратор.

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Вечером 12 октября на пешеходном переходе через улицу Катукова в Липецке водитель автомобиля с номерами Челябинской области чуть не сбил двух человек.Судя по записи видеорегистратора, водитель «играл в шашечки» и ринулся через сплошную из центрального ряда в левый перед пешеходным переходом, когда по нему шли два человека. В последний момент он вернул машину в свою полосу и быстро уехал.