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Происшествия
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27 минут назад
Ночью в области сгорел полуприцеп с химикатами
Также пожарные тушили мусорные контейнеры и палы сухой травы.
Днём ранее в селе Подгорное Липецкого округа загорелась вентиляционная шахта здания, а в Липецке на улице Космонавтов на двух квадратных метрах горела квартира. В обоих случаях огонь потушили очевидцы пожаров.
Чаще обычного пожарные тушили мусорные контейнеры: два в Липецке — на проспекте Победы и улице Московской, один — в городском СНТ «Ремонтник», другой — в деревне Васильевка Лебедянского округа. Трижды мусор горел на открытых пространствах, и дважды начинался пал сухой травы.
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