Ночью в области сгорел полуприцеп с химикатами

Также пожарные тушили мусорные контейнеры и палы сухой травы.

Ночью 13 октября на улице Садовой в посёлке Лев-Толстой горел прицеп автомобиля «Рено». Огонь уничтожил груз с химикатами, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Днём ранее в селе Подгорное Липецкого округа загорелась вентиляционная шахта здания, а в Липецке на улице Космонавтов на двух квадратных метрах горела квартира. В обоих случаях огонь потушили очевидцы пожаров.Чаще обычного пожарные тушили мусорные контейнеры: два в Липецке — на проспекте Победы и улице Московской, один — в городском СНТ «Ремонтник», другой — в деревне Васильевка Лебедянского округа. Трижды мусор горел на открытых пространствах, и дважды начинался пал сухой травы.