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Происшествия
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52 минуты назад
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Мать обвинила дочь в угоне машины
Теперь женщину будут судить за ложный донос.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пенсионерка пришла в полицию с заявлением о привлечении дочери к уголовной ответственности за угон автомобиля. При проверке заявления выяснилось, что дочь женщины управляла машиной на законных основаниях. Также полиция пришла к выводу: пенсионерка просто хотела забрать у дочери автомобиль.
27 июня этого года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, сейчас оно ушло в суд. Если вина пенсионерки будет доказана — ей грозит до двух лет лишения свободы.
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