Мать обвинила дочь в угоне машины

Теперь женщину будут судить за ложный донос.

В Усманском округе направлено в суд уголовное дело 69-летней женщины, обвиняемой в ложном доносе на свою дочь (по части первой статьи 306 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пенсионерка пришла в полицию с заявлением о привлечении дочери к уголовной ответственности за угон автомобиля. При проверке заявления выяснилось, что дочь женщины управляла машиной на законных основаниях. Также полиция пришла к выводу: пенсионерка просто хотела забрать у дочери автомобиль.27 июня этого года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, сейчас оно ушло в суд. Если вина пенсионерки будет доказана — ей грозит до двух лет лишения свободы.