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52 минуты назад
2

Мать обвинила дочь в угоне машины

Теперь женщину будут судить за ложный донос.

В Усманском округе направлено в суд уголовное дело 69-летней женщины, обвиняемой в ложном доносе на свою дочь (по части первой статьи 306 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пенсионерка пришла  в полицию с заявлением о привлечении дочери к уголовной ответственности за угон автомобиля. При проверке заявления выяснилось, что дочь женщины управляла машиной на законных основаниях. Также полиция пришла к выводу: пенсионерка просто хотела забрать у дочери автомобиль.

27 июня этого года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, сейчас оно ушло в суд. Если вина пенсионерки будет доказана — ей грозит до двух лет лишения свободы.
ложный донос
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Какие
27 минут назад
"Развлечения" у близких людей,просто плакать хочется.Дома мирным путём не решаются проблемы,надо в полицию бежать..
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*
28 минут назад
А как они теперь после такого будут ли знатся наврятли. И на чьи деньги куплена эта машина тот и прав.
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