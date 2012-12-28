Из пруда рыбхоза украли 21 килограмм карпов

Рыбаки попались на берегу с поличным.



«Но рыбаки не успели скрыться с добычей, так как были застигнуты на берегу с поличным сотрудниками Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Рыбу у них изъяли», — сообщает областное управление МВД.



=Причиненный рыбхозу ущерб составил почти 9 тысяч рублей. Рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.

61-летнего и 55-летнего жителей Усманского района подозревают в покушении на кражу карпов из пруда рыбного хозяйства. По данным следствия, вечером 2 октября мужчины выловили 18 карпов общим весом более 21 килограмма.