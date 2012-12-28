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34 минуты назад
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Из пруда рыбхоза украли 21 килограмм карпов

Рыбаки попались на берегу с поличным.

61-летнего и 55-летнего жителей Усманского района подозревают в покушении на кражу карпов из пруда рыбного хозяйства. По данным следствия, вечером 2 октября мужчины выловили 18 карпов общим весом более 21 килограмма. 

«Но рыбаки не успели скрыться с добычей, так как были застигнуты на берегу с поличным сотрудниками Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Рыбу у них изъяли», — сообщает областное управление МВД. 

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=Причиненный рыбхозу ущерб составил почти 9 тысяч рублей. Рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (1)

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Адвокат
12 минут назад
Убил человека за рулем авто -три года, поймал чужую рыбу -5 лет. У нас жизнь рыбы цениться выше человеческой, кто такие законы создавал?
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