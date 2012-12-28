Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские
Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
«Мы волшебную косим трын-траву»: в лесу под Липецком 40-летний мужчина посадил плантацию конопли
Происшествия
208
34 минуты назад
1
Из пруда рыбхоза украли 21 килограмм карпов
Рыбаки попались на берегу с поличным.
«Но рыбаки не успели скрыться с добычей, так как были застигнуты на берегу с поличным сотрудниками Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Рыбу у них изъяли», — сообщает областное управление МВД.
=Причиненный рыбхозу ущерб составил почти 9 тысяч рублей. Рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)