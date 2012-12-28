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Говорит Липецк
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37 минут назад
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Как вам погода?
Октябрь-2026 в Липецке уже побил два температурных рекорда.
Горожане радовались возможности насладиться теплом, погулять по паркам. Кто-то даже надел для прогулки новый костюм. А некоторые хотели, что зима никогда не начиналась!
Попались нам и те, кто тосковал по лету. Оно все-таки жарче!
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