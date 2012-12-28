Октябрь-2026 в Липецке уже побил два температурных рекорда.

В прекрасный осенний день мы спросили у липчан: «Как вам погода?»Горожане радовались возможности насладиться теплом, погулять по паркам. Кто-то даже надел для прогулки новый костюм. А некоторые хотели, что зима никогда не начиналась!Попались нам и те, кто тосковал по лету. Оно все-таки жарче!