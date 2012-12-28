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НЛМК Live
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39 минут назад
НЛМК вернул в производство более 12 тысяч тонн древесины за год
За год НЛМК переработал в биоуголь 12 460 тонн древесного вторсырья — упаковки и поддонов от поставок, а также старых деревянных конструкций после ремонтов. По массе это сопоставимо примерно с полумиллионом стандартных деревянных поддонов. Раньше такие материалы перерабатывали за пределами компании, теперь они возвращаются в производственную цепочку.
Использование биоугля позволяет НЛМК ежегодно замещать около 2 тыс. тонн традиционного топлива и сокращать эмиссию парниковых газов примерно на 5 тыс. тонн. Это сопоставимо с годовыми выбросами около 1,5 тыс. легковых автомобилей.
После успешного применения технологии на Липецкой площадке НЛМК начал масштабировать ее на другие предприятия Группы. К проекту уже присоединился Стойленский ГОК, в дальнейшем планируется вовлечь Стагдок и Доломит.