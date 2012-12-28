НЛМК вернул в производство более 12 тысяч тонн древесины за год

За год НЛМК переработал в биоуголь 12 460 тонн древесного вторсырья — упаковки и поддонов от поставок, а также старых деревянных конструкций после ремонтов. По массе это сопоставимо примерно с полумиллионом стандартных деревянных поддонов. Раньше такие материалы перерабатывали за пределами компании, теперь они возвращаются в производственную цепочку.



