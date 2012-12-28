Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские
«Мы волшебную косим трын-траву»: в лесу под Липецком 40-летний мужчина посадил плантацию конопли
Липецкая вечЁрка: начало отопительного сезона, миллиард рублей наличными и долгий путь за грибами
Здоровье
506
сегодня, 09:53
5
В Липецкую область пришёл грипп: заболел 11-летний ребёнок
У ребенка грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа.
Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, у ребенка диагностирован грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Его симптомы — высокая температура (выше 38,5 градуса), сильная головная боль, слабость и боль в мышцах и суставах.
«Единственно эффективная профилактика гриппа — вакцинация. В Липецкой области привиться от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах. Все имеющиеся в наличии вакцины адаптированы к сезонным штаммам», — предупредила Лилия Самошина.
По состоянию на 4 октября в Липецкой области привито от гриппа 89 тысяч человек.
2
2
1
0
0
Комментарии (5)