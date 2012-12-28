В Липецкую область пришёл грипп: заболел 11-летний ребёнок

У ребенка грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа.

В Липецкую областную инфекционную больницу госпитализирован 11-летний ребёнок, у которого выявили первый в этом сезоне случай гриппа.Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, у ребенка диагностирован грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Его симптомы — высокая температура (выше 38,5 градуса), сильная головная боль, слабость и боль в мышцах и суставах.«Единственно эффективная профилактика гриппа — вакцинация. В Липецкой области привиться от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах. Все имеющиеся в наличии вакцины адаптированы к сезонным штаммам», — предупредила Лилия Самошина.По состоянию на 4 октября в Липецкой области привито от гриппа 89 тысяч человек.