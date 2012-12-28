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сегодня, 09:53
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В Липецкую область пришёл грипп: заболел 11-летний ребёнок

У ребенка грипп А — самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа.

В Липецкую областную инфекционную больницу госпитализирован 11-летний ребёнок, у которого выявили первый в этом сезоне случай гриппа.

Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, у ребенка диагностирован грипп А —  самый распространенный и часто самый тяжелый тип гриппа, который вызывает ежегодные эпидемии. Его симптомы — высокая температура (выше 38,5 градуса), сильная головная боль, слабость и боль в мышцах и суставах.

«Единственно эффективная профилактика гриппа — вакцинация. В Липецкой области привиться от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах. Все имеющиеся в наличии вакцины адаптированы к сезонным штаммам», — предупредила Лилия Самошина. 

По состоянию на 4 октября в Липецкой области привито от гриппа 89 тысяч человек.

ОРВИ
грипп
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Вау
23 минуты назад
Срочно надо создать об этом новость
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Елена
29 минут назад
Где находятся эти мобильные пункты? Хочу привиться.
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Министор.
37 минут назад
Результат отсутствия отопления в квартирах. Слабый иммунитет и результат на лицо.
Ответить
?
40 минут назад
Город48, осветите, пожалуйста, информацию, где будут работать мобильные пункты, о которых говорит министр здравоохранения. Поиск в интернете ничего не дает.
Ответить
?
48 минут назад
А где у нас мобильные пункты, в которых можно привиться? Можно поподробнее? Я бы с удовольствием. Или они на бумаге в отчетах только?
Ответить
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