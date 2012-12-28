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сегодня, 16:21

«Мы волшебную косим трын-траву»: в лесу под Липецком 40-летний мужчина посадил плантацию конопли

Там его и задержали в компании двоих приятелей.

В лесу под Липецком на делянке конопли полиция задержала с поличным 40-летнего плантатора, который там же и выпивал в компании двоих приятелей.

«При осмотре участка полицейские нашли два пакета, в которых было примерно полкилограмма уже срезанных листьев конопли. Кроме того, изъяли 40 кустов наркосодержащих растений, часть из которых росла в горшках», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

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Задержанный признался: в течение четырёх лет он покупал растительные наркотики через теневые интернет-магазины. Но потом марихуана подорожала и он решил её выращивать сам. По данным следствия, липчанин подготовил площадку в лесу, высадил саженцы каннабиса и еженедельно наведывался на свою плантацию для полива, прополки и внесения удобрений.

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Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Липчанину грозит ещё одно дело — по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».
наркотики
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