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«Мы волшебную косим трын-траву»: в лесу под Липецком 40-летний мужчина посадил плантацию конопли
Происшествия
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сегодня, 16:21
«Мы волшебную косим трын-траву»: в лесу под Липецком 40-летний мужчина посадил плантацию конопли
Там его и задержали в компании двоих приятелей.
«При осмотре участка полицейские нашли два пакета, в которых было примерно полкилограмма уже срезанных листьев конопли. Кроме того, изъяли 40 кустов наркосодержащих растений, часть из которых росла в горшках», — сообщает УМВД России по Липецкой области.
Задержанный признался: в течение четырёх лет он покупал растительные наркотики через теневые интернет-магазины. Но потом марихуана подорожала и он решил её выращивать сам. По данным следствия, липчанин подготовил площадку в лесу, высадил саженцы каннабиса и еженедельно наведывался на свою плантацию для полива, прополки и внесения удобрений.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Липчанину грозит ещё одно дело — по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование наркосодержащих растений».
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