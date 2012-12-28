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Здоровье
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сегодня, 11:22
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За неделю ОРВИ заболели 4218 человек
Прививки от гриппа в Липецкой области сделали уже более 199 тысяч человек.
Как сообщает Eправление Роспотребнадзора по Липецкой области, уровень заболеваемости оказался на 29,1% ниже установленного эпидемиологического порога. Основная доля заболевших – в Липецке, на который приходится 54% всех случаев ОРВИ.
Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы: парагрипп, бокавирусы, риновирусы, аденовирусы. Но сегодня министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина сообщила о первом случае гриппа А.
Коронавирусом за неделю заболели 6 человек, что в два раза выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 12 октября в области привито против гриппа более 199 тысяч человек, из них 28 тысяч детей.
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