Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Напавшие на водителя рейсового автобуса дебоширы получили по полтора года условного срока
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Происшествия
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сегодня, 11:45
72-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» больше миллиона рублей
Ещё одну липчанку обманули под предлогом замены ключей от домофона.
Жительнице Липецка позвонили с сообщением о замене ключей от домофона. Женщина перешла по присланному ей QR-коду и лишилась 144 000 рублей.
А 43-летняя жительница Усманского округа решила помочь коллеге, который попросил у неё 3 000 рублей в мессенджере. Оказалось, аккаунт коллеги взломали, и деньги достались мошенникам.
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