72-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» больше миллиона рублей

Ещё одну липчанку обманули под предлогом замены ключей от домофона.

72-летняя пенсионерка из Липецка перевела на «безопасный счёт» 1 070 000 рублей, а потом одумалась и пришла в полицию. Как рассказали GOROD48 в областном управлении МВД, за выходные дни к полицейским пришли ещё две женщины, обманутые дистанционными мошенниками.Жительнице Липецка позвонили с сообщением о замене ключей от домофона. Женщина перешла по присланному ей QR-коду и лишилась 144 000 рублей.А 43-летняя жительница Усманского округа решила помочь коллеге, который попросил у неё 3 000 рублей в мессенджере. Оказалось, аккаунт коллеги взломали, и деньги достались мошенникам.