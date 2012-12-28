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Происшествия
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сегодня, 13:02
Кражу трюкового велосипеда парнем в маске записали камеры наблюдения
Попавший на видео 19-липчанин также подозревается в трёх кражах телефонов.
Кражу записали камеры уличного видеонаблюдения. На записи — юноша в чёрной защитной маске. Подозревают неработающего, ранее судимого 19-летнего липчанина. По данным следствия, парень целенаправленно заходил в подъезды многоквартирных домов для поиска наживы. Украденный трюковой велосипед он продал за 5 000 рублей.
«Этот же юноша подозревается в трех кражах сотовых телефонов. 2 октября в компьютерном клубе на улице Терешковой у мужчины был украден оставленный без присмотра телефон стоимостью 4 000 рублей. 7 октября в баре на улице Горького у женщины точно также украли телефон за 8 000 рублей. А в августе подозреваемый был в Грязях у знакомого, и, уходя от него, прихватил телефон за 12 000 рублей. Два похищенных телефона он продал через сайт объявлений, выручив более 7 000 рублей. А украденный в баре телефон продать не успел», — сообщает областное управление МВД.
Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до двух лет лишения свободы.
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