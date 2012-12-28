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834
59 минут назад
2

17-летняя девушка попала под машину 21-летнего водителя

Девушка госпитализирована.

Около десяти часов утра 12 октября в Липецке на улице 9 Мая 21-летний водитель «Фольксвагена» сбил 17-летнюю девушку. Юная липчанка получила травмы, её госпитализировали.

Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали 28 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7036 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 83.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксирован 6731 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 211 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
1
2 минуты назад
Научитесь уже проезжать зебры
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Фунтик
42 минуты назад
Судьба!!!! Придётся ему на ней жениться
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