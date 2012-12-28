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сегодня, 13:21

У пьяного гонщика на самодельном «спорткаре» закончился бензин и его догнали полицейские

Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

24-летнего жителя Добровского округа ждёт суд за повторную пьяную езду.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в январе этого года мужчина купил на запчасти «ВАЗ-21144» без номеров.  Но потом добровский Кулибин отремонтировал «четырнадцатую» и даже изменил конструкцию кузова. А в середине июня пьяный мужчина отправился на этом автомобиле в ближайший продуктовый магазин. По пути из магазина за ним последовал автомобиль ДПС. Водитель попытался уехать от полицейских, но преследование быстро закончилось — вместе с бензином в баке гонщика.

Выяснилось, что водитель уже неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до шести лет.
ПДД
пьяная езда
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