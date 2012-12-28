Обманутому мошенниками 63-летнему мужчине удалось вернуть 175 000 рублей

Деньги поступили на счёт жителя Санкт-Петербурга — спустя год ему пришлось их вернуть.

Прокурор Елецкого района добился исполнения решения суда: в пользу обманутого мошенниками 63-летнего мужчины взыскано 175 000 рублей.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, ельчанина обманули в июле 2025 года. По телефону ему предложили продлить медицинский полис, а когда ельчанин выполнил предложенные ему действия, напугали полученым мошенниками доступом к его счетам. В результате пенсионер перевел свои сбережения на «безопасный счет».Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и вышли на владельца номера телефона, привязанного к карте, на которую пожилой мужчина перечислил деньги. Владельцем карты оказался житель Санкт-Петербурга. С него Елецкий районный суд и взыскал неосновательное обогащение — сейчас решение суда уже исполнено и деньги возвращены ельчанину.