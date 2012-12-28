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Происшествия
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34 минуты назад
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Вот это удача: ельчанин нашёл на земле сразу два сотовых телефона
Теперь его будут судить за кражу.
«По данным следствия, у дома №10 по улице Лучковского в Ельце он нашёл два сотовых телефона, потерянные местной жительницей, поднял их с земли и присвоил», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
Ущерб, нанесённый хозяйке телефонов, составил 93 594 рубля. Находчивому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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