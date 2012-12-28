Вот это удача: ельчанин нашёл на земле сразу два сотовых телефона

Теперь его будут судить за кражу.

Жителя Ельца будут судить за кражу с причинением значительного ущерба: она присвоил два найденных сотовых телефона.«По данным следствия, у дома №10 по улице Лучковского в Ельце он нашёл два сотовых телефона, потерянные местной жительницей, поднял их с земли и присвоил», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Ущерб, нанесённый хозяйке телефонов, составил 93 594 рубля. Находчивому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.