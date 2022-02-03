Общество
12 минут назад
«Чтобы Липецк не утонул, как «Титаник», мы должны внести в генплан свои предложения»
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Эксперты высказались о новом генеральном плане развития Липецка.
Генеральный план развития Липецка на 2022–2042 годы, разработанный новосибирским институтом «Гипрогорпроект», вынесен на общественное обсуждение. С документом можно ознакомиться онлайн здесь, или офлайн на первом этаже здания на Театральной площади, 1. Новый генплан уже вызвал недовольство жителей частного сектора, расположенного за Быхановым садом, которые опасаются застройки этой территории многоэтажными домами.
GOROD48 собрал мнения архитекторов, строителей, ученых и общественников о новом плане развития города.
Александр Клоков, краевед
«Прежде всего хочется провести параллель с генпланом 1805 года. Этот генплан полностью преобразил город и по нему мы жили 150 лет. Новый генплан — только на моей памяти пятый, и генпланом его назвать нельзя. Это, скорее, корректировка старого генплана. Он не решает проблем, там нет никаких прорывных идей, проблемы только усугубляются.
Наш город уже полсотни лет развивается без генплана. Итог: у нас нет центра — это самое главное, у нас нет сквозных магистралей, по которым можно город пересечь, застройка типовая и хаотичная. У города нет своего лица. Даже то что было — великолепная панорама города с левого берега за счет рельефа, холмов Среднерусской возвышенности — уничтожается высотной застройкой поймы реки.
Так называемый генплан не предлагает ничего, он только фиксирует то, что уже случилось. Например, речь идет о застройке района Радиаторного завода — она уже идет полным ходом, вопрос по району возле железнодорожного вокзала тоже давно решен. Но самое страшное, что так называемый генплан не решает проблем с транспортными развязками. Все у нас подчинено коммерческим интересам, о людях не думают. Я прежде всего хочу сказать о плотности застройки в новых микрорайонах, отсутствии парковок. Как говорил один мой знакомый, у нас в Липецке главный архитектор — доллар.
Коммерческим интересам подчинено, в буквальном смысле, уничтожение Нижнего парка. Дело в том, что там планируется строительство большого спортивного центра, хотя выше пляжа по течению много свободных площадок. Пожалуйста, стройте там, зачем вырубать Нижний парк? Самое страшное, что продолжается та глупость, которую совершили раньше, разместив в Нижнем парке зоопарк. Настоящий генплан предусматривает расширение зоопарка — фактически уничтожение липецкого курорта. Дело в том, что зоопарк находится в зоне охраны липецких минеральных вод.
Мы уже много лет просим о новом здании областной научной библиотеки. Старое не только перегружено, оно, фактически, аварийное, в нем деревянные перекрытия. Строительство библиотеки не предусмотрено новым генпланом и нет площадки под это строительство.
Хотелось бы отдельно поговорить о въездах в город. Въезжаешь в Воронеж — понимаешь, что въезжаешь в город. У нас с любой стороны — то ли ты въезжаешь в промзону, то ли в деревню. Не решаются вопросы с ливневкой. И самое главное — общественность у нас почему-то не слышат. Я не говорю об отдельных жителях, даже городская общественная палата отправляет письма и не получает на них ответов».
Владимир Дмитриев, заслуженный архитектор России
«Основная концепция нового генплана — мы не осваиваем новые территории, а занимаемся уплотнением застройки в границах города. Это тоже нормально, этим надо заниматься. В городе много ветхого жилья, много неиспользованных территорий. Но то, что предлагают проектировщики — довольно спорные идеи. Такой сценарий, когда под новую застройку пойдут существующие территории частной застройки, гаражи, уплотнение в микрорайонах - влечет за собой большие проблемы.
Ребята предлагают уплотнение, повышение этажности. А это влечет за собой увеличение мест в школах. Они предлагают делать расширение существующих школ: настройку, пристройку — это нереально. Даже если мы сможем реконструировать существующую школу, у нас участок остается тот же. И это уже не по нормам. А где размещать парковочные места? Посмотрите на новые микрорайоны: «Университетский», «Елецкий», там не проехать! Я полагаю, если снести какой-то серьезный гаражный кооператив, может, он как «опухоль» в городе, но это может вызвать недовольство жителей. Вот этого ребята не учли.
Не учли еще и то, что город у нас с не очень хорошей экологией. Как решить экологические проблемы? Они наоборот предлагают уменьшить территорию Нижнего парка. Абсолютно неактивные примеры по благоустройству Каменного лога — это ведь тоже зеленые легкие нашего города. Надо думать об увеличении озеленения и улучшении комфортности проживания, а любое уплотнение — это уменьшение комфортности проживания».
Валерий Сешенов, генеральный директор треста «Липецкстрой»
«Человеку нравится, когда рядом есть вода: река, пруд, озеро, когда есть зелень. Все эти факторы необходимо учитывать в новом генплане. Так как этот генплан разрабатывала организация, которая очень далека от Липецка, они здесь не жили и увидели только очертания. Нюансы они, конечно, не учитывали. Моя точка зрения — генплан должен быть более детальным. Чтобы действительно людям нравился. Все нужно делать для человека.
Например, по генплану планируется снести много гаражей. Да, гаражи — пережиток. Но для того, чтобы убрать старые гаражи, нужно предложить, что-то новое. Здесь есть положительный опыт мегаполисов, той же Москвы. Правительство города вкладывает деньги в возведение автоматизированных парковок. Жителям эта парковка достается по достаточно низкой стоимости и отвечает всем требованиям. Нужно и у нас соблюсти это правило, чтобы мы не ломали людей через колено, чтобы они не выходили с плакатами, а чтобы выходили только с благодарностями».
Михаил Ларионов, общественник
«Генплан этот необходим. Заявляется пространственное развитие территорий, заявляется, что Липецк становится агломерацией — это хорошо. Но я считаю так, город наш — корабль. Чтобы он не потонул, как «Титаник», мы должны внести свои предложения.
Там говорится об индивидуальном жилищном строительстве, но, мне кажется, недостаточно. Большинство людей хотят жить в индивидуальных домах, там выше рождаемость. А когда строятся башни — человейники, в них семьям с детьми жить очень сложно. Поэтому когда мы подходим к зоне застройки от 9 до 25 этажей, тут надо подходить в соответствии со стандартами уже застроенных территорий. В отношении частного сектора тоже надо подходить осторожно. Мне кажется — это такие оазисы, там соловьи поют, пчелы летают, там запах яблок, вишни, черемухи. Там можно сделать прогулочные зоны для людей, зеленых территорий у нас не хватает. И я не увидел в генплане много новых парков».
Фёдор Жигаров, председатель Общественной палаты Липецка
«Я считаю, что роль Общественной палаты — способствовать широкому обсуждению генплана. И на те острые вопросы, которые сегодня есть у жителей, чиновники должны отвечать не в письменном виде (хотя и письменно должны ответить), а в режиме диалога. В сегодняшнем виде к генплану много вопросов, и, скорее всего, он будет отправлен на доработку.
Информация, которая касается застройки многоквартирными домами частного сектора вызывает много вопросов. Надо находить общий язык со всеми. Важно, чтобы генплан был принят с пониманием того, что жители города понимали, для чего все это сделано, и что по результатам реализации генплана жизнь должна улучшиться».
Эксперты, опрошенные GOROD48, предложи свои поправки и замечания к генплану. Они надеются, что власти города и области прислушается к их мнению и не наделают ошибок, которые придется исправлять в будущем.
GOROD48 собрал мнения архитекторов, строителей, ученых и общественников о новом плане развития города.
Александр Клоков, краевед
«Прежде всего хочется провести параллель с генпланом 1805 года. Этот генплан полностью преобразил город и по нему мы жили 150 лет. Новый генплан — только на моей памяти пятый, и генпланом его назвать нельзя. Это, скорее, корректировка старого генплана. Он не решает проблем, там нет никаких прорывных идей, проблемы только усугубляются.
Наш город уже полсотни лет развивается без генплана. Итог: у нас нет центра — это самое главное, у нас нет сквозных магистралей, по которым можно город пересечь, застройка типовая и хаотичная. У города нет своего лица. Даже то что было — великолепная панорама города с левого берега за счет рельефа, холмов Среднерусской возвышенности — уничтожается высотной застройкой поймы реки.
Так называемый генплан не предлагает ничего, он только фиксирует то, что уже случилось. Например, речь идет о застройке района Радиаторного завода — она уже идет полным ходом, вопрос по району возле железнодорожного вокзала тоже давно решен. Но самое страшное, что так называемый генплан не решает проблем с транспортными развязками. Все у нас подчинено коммерческим интересам, о людях не думают. Я прежде всего хочу сказать о плотности застройки в новых микрорайонах, отсутствии парковок. Как говорил один мой знакомый, у нас в Липецке главный архитектор — доллар.
Коммерческим интересам подчинено, в буквальном смысле, уничтожение Нижнего парка. Дело в том, что там планируется строительство большого спортивного центра, хотя выше пляжа по течению много свободных площадок. Пожалуйста, стройте там, зачем вырубать Нижний парк? Самое страшное, что продолжается та глупость, которую совершили раньше, разместив в Нижнем парке зоопарк. Настоящий генплан предусматривает расширение зоопарка — фактически уничтожение липецкого курорта. Дело в том, что зоопарк находится в зоне охраны липецких минеральных вод.
Мы уже много лет просим о новом здании областной научной библиотеки. Старое не только перегружено, оно, фактически, аварийное, в нем деревянные перекрытия. Строительство библиотеки не предусмотрено новым генпланом и нет площадки под это строительство.
Хотелось бы отдельно поговорить о въездах в город. Въезжаешь в Воронеж — понимаешь, что въезжаешь в город. У нас с любой стороны — то ли ты въезжаешь в промзону, то ли в деревню. Не решаются вопросы с ливневкой. И самое главное — общественность у нас почему-то не слышат. Я не говорю об отдельных жителях, даже городская общественная палата отправляет письма и не получает на них ответов».
Владимир Дмитриев, заслуженный архитектор России
«Основная концепция нового генплана — мы не осваиваем новые территории, а занимаемся уплотнением застройки в границах города. Это тоже нормально, этим надо заниматься. В городе много ветхого жилья, много неиспользованных территорий. Но то, что предлагают проектировщики — довольно спорные идеи. Такой сценарий, когда под новую застройку пойдут существующие территории частной застройки, гаражи, уплотнение в микрорайонах - влечет за собой большие проблемы.
Ребята предлагают уплотнение, повышение этажности. А это влечет за собой увеличение мест в школах. Они предлагают делать расширение существующих школ: настройку, пристройку — это нереально. Даже если мы сможем реконструировать существующую школу, у нас участок остается тот же. И это уже не по нормам. А где размещать парковочные места? Посмотрите на новые микрорайоны: «Университетский», «Елецкий», там не проехать! Я полагаю, если снести какой-то серьезный гаражный кооператив, может, он как «опухоль» в городе, но это может вызвать недовольство жителей. Вот этого ребята не учли.
Не учли еще и то, что город у нас с не очень хорошей экологией. Как решить экологические проблемы? Они наоборот предлагают уменьшить территорию Нижнего парка. Абсолютно неактивные примеры по благоустройству Каменного лога — это ведь тоже зеленые легкие нашего города. Надо думать об увеличении озеленения и улучшении комфортности проживания, а любое уплотнение — это уменьшение комфортности проживания».
Валерий Сешенов, генеральный директор треста «Липецкстрой»
«Человеку нравится, когда рядом есть вода: река, пруд, озеро, когда есть зелень. Все эти факторы необходимо учитывать в новом генплане. Так как этот генплан разрабатывала организация, которая очень далека от Липецка, они здесь не жили и увидели только очертания. Нюансы они, конечно, не учитывали. Моя точка зрения — генплан должен быть более детальным. Чтобы действительно людям нравился. Все нужно делать для человека.
Например, по генплану планируется снести много гаражей. Да, гаражи — пережиток. Но для того, чтобы убрать старые гаражи, нужно предложить, что-то новое. Здесь есть положительный опыт мегаполисов, той же Москвы. Правительство города вкладывает деньги в возведение автоматизированных парковок. Жителям эта парковка достается по достаточно низкой стоимости и отвечает всем требованиям. Нужно и у нас соблюсти это правило, чтобы мы не ломали людей через колено, чтобы они не выходили с плакатами, а чтобы выходили только с благодарностями».
Михаил Ларионов, общественник
«Генплан этот необходим. Заявляется пространственное развитие территорий, заявляется, что Липецк становится агломерацией — это хорошо. Но я считаю так, город наш — корабль. Чтобы он не потонул, как «Титаник», мы должны внести свои предложения.
Там говорится об индивидуальном жилищном строительстве, но, мне кажется, недостаточно. Большинство людей хотят жить в индивидуальных домах, там выше рождаемость. А когда строятся башни — человейники, в них семьям с детьми жить очень сложно. Поэтому когда мы подходим к зоне застройки от 9 до 25 этажей, тут надо подходить в соответствии со стандартами уже застроенных территорий. В отношении частного сектора тоже надо подходить осторожно. Мне кажется — это такие оазисы, там соловьи поют, пчелы летают, там запах яблок, вишни, черемухи. Там можно сделать прогулочные зоны для людей, зеленых территорий у нас не хватает. И я не увидел в генплане много новых парков».
Фёдор Жигаров, председатель Общественной палаты Липецка
«Я считаю, что роль Общественной палаты — способствовать широкому обсуждению генплана. И на те острые вопросы, которые сегодня есть у жителей, чиновники должны отвечать не в письменном виде (хотя и письменно должны ответить), а в режиме диалога. В сегодняшнем виде к генплану много вопросов, и, скорее всего, он будет отправлен на доработку.
Информация, которая касается застройки многоквартирными домами частного сектора вызывает много вопросов. Надо находить общий язык со всеми. Важно, чтобы генплан был принят с пониманием того, что жители города понимали, для чего все это сделано, и что по результатам реализации генплана жизнь должна улучшиться».
Эксперты, опрошенные GOROD48, предложи свои поправки и замечания к генплану. Они надеются, что власти города и области прислушается к их мнению и не наделают ошибок, которые придется исправлять в будущем.
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