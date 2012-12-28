Стало известно, какие дороги Липецка отремонтируют в 2027 году

В список вошли дороги в центре и на окраинах города.

Список дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту в 2027 году уже готов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В него вошли дороги на улицах Верхней, Индустриальной, Краснозаводской, Урицкого, Суворова, Парковой, Будённого, Киевской, Кирпичной, Елецком шоссе, площади Заводской и участоке от неё до улицы Ковалёва.«В текущем году Липецк быстро выполнил задачи по ремонту дорог в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Решили на этом не останавливаться и выделили городу дополнительные 200 миллионов рублей на ремонт улиц, где было больше всего обращений от жителей. Сверх плана сделали 12 участков. Большинство готово полностью. На некоторых улицах осталось нанести разметку. Погода стоит хорошая — всё должны завершить быстро», — написал губернатор в соцсетях.