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Общество
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16 минут назад
Стало известно, какие дороги Липецка отремонтируют в 2027 году
В список вошли дороги в центре и на окраинах города.
«В текущем году Липецк быстро выполнил задачи по ремонту дорог в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“. Решили на этом не останавливаться и выделили городу дополнительные 200 миллионов рублей на ремонт улиц, где было больше всего обращений от жителей. Сверх плана сделали 12 участков. Большинство готово полностью. На некоторых улицах осталось нанести разметку. Погода стоит хорошая — всё должны завершить быстро», — написал губернатор в соцсетях.
Фото: соцсети
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