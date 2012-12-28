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Происшествия
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сегодня, 09:25
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Липецкую область атаковали БПЛА
Режим воздушной тревоги действовал шесть часов.
Режим красного уровня воздушной опасности действовал в области с полуночи до шести утра.
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