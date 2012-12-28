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1930
сегодня, 09:25
9

Липецкую область атаковали БПЛА

Режим воздушной тревоги действовал шесть часов.

604 БПЛА самолётного типа перехвачены ночью противовоздушной обороной, говорится в утренней сводке Минобороны РФ. В числе 15 регионов, над которыми сбиты беспилотники, — Липецкая область.

Режим красного уровня воздушной опасности действовал в области с полуночи до шести утра.

воздушная тревога
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ксения
32 минуты назад
Ночью были очень сильные в зрывы ?
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Да да
39 минут назад
Смешно и радостно!!!
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М. Х. П.
49 минут назад
Крепче будешь спать, меньше будешь слышать и чувствовать.Всем мирного неба над головой,а ребятам из ПВО благодарность от мирных жителей!!!
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Максимилиан
сегодня, 09:36
Информации ноль. Новость ни о чём. Что так громыхнуло что диван подпрыгнул!!!? До буквы каждое утро идентичные сообщения. Цифры меняются, да и то несильно....
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Незнайка
сегодня, 09:51
1. Где отключат воду. 2. Кто попал под машину. Вот и всё, что нам можно знать.
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Тоже
сегодня, 09:48
Тоже такой вопрос, где грохнуло? Я в центре, аж подпрыгнула!
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Антуан
36 минут назад
Тоже такой вопрос, где грохнуло? Я в центре, аж подпрыгнула! Мне кажется это самолет на сверхзвук переходил , но могу ощибаться
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Сокол
50 минут назад
Тоже такой вопрос, где грохнуло? Я в центре, аж подпрыгнула! Ладно в центре, на соколе частный дом завибрировал и стекла содрогнулись
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Гость
58 минут назад
Тоже такой вопрос, где грохнуло? Я в центре, аж подпрыгнула! Слава богу,что все живы, а мы опять недовольны, задаём много вопросов.
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