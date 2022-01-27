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Липчане выступают против строительства многоэтажек за Быхановым садом
По новому генплану, который сейчас обсуждается в Липецке, часть улиц Вавилова и Тельмана планируется застроить многоэтажками.
Многоэтажную застройку частного сектора улиц Тельмана и Вавилова предлагает новый генплан города, который сейчас проходит общественные обсуждения.
Дома на улице Вавилова вполне крепкие, есть и недавно построенные. Район привлекательный — свой дом считай в центре Липецка. Большинство местных жителей отсюда уезжать не хотят.
— Всю жизнь мы здесь прожили! Это наш район, наш участок, здесь и кладбище наше, и церковь наша! В моей семье инвалиды, маме 96 лет. Я не хочу никуда уходить. Как я из высотного дома вывезу коляску? — возмущается Анна Беляева с улицы Вавилова.
На встречу с корреспондентом GOROD48 пришли не только жители улиц Вавилова и Тельмана, но и Новокарьерной и Урицкого. Хотя там многоэтажная застройка по новому генплану не планируется. Но люди все равно обеспокоены.
— На этой улице дома снесут, потом пойдет цугом, — переживают местные жители.
— В зону реновации попали дома на улицах Вавилова и Тельмана, которые не нуждаются в реновации. Они не ветхие, не аварийные. У нас возникает вопрос обоснованности реновации нашего района. Мы приходим к выводу, что выбраны самые инвестиционно-привлекательные участки в интересах застройщика, но не в интересах жителей города. В городе достаточно районов с ветхими домами, достаточно людей, которые ждут расселения. Мы призываем администрацию обратить внимание на них, а не развивать центр города в угоду застройщикам, — пояснила Лилия Томских.
— Потихоньку строительные компании будут кусать: часть Тельмана, потом Шевченко, Ново-Карьерную и так далее будут этот район осваивать. Улицы перед парком — лакомый кусок. Балмочных застроили, там самая дорогая недвижимость в городе. Теперь с этой стороны парка они хотят построить такие же 20-этажные дома, снеся наши дома. Инфраструктура не выдержит. Мы уже сейчас видим, что по улице Балмочных проехать невозможно, — возмущается Александр.
Местные жители предлагают компромисс. Они хотят, чтобы их улицы оставалась зоной малоэтажной застройки. Если и строить новые дома, то таунхаусы, а не высотки.
Возможную высотную застройку липчане считают нарушением статьи 42 Конституции РФ, в которой говорится, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. Новой застройки могут не выдержать инженерные сети, из-за узких улиц могут возникнуть проблемы с проездом пожарных машин и «скорых», увеличится плотность населения без достаточного количества соцобъектов. Если район превратиться в стройплощадку, его жителям будет мешать шум, строительная пыль и выхлопы стройтехники.
— Постоянная угроза застройки района Карьера мешает его развитию, несмотря на благоприятное расположение района. Как только жители города будут твердо знать, что застройка в этом районе на долгий период не разрешена, будут распроданы заброшенные участки и построены новые дома. Развитию района мешает неопределенность и неоднозначность позиции администрации города, — написали жители Карьера в одном из своих обращений.
Как сообщили в областном управлении строительства и архитектуры, территория, ограниченная улицами Тельмана и Вавилова, была предусмотрена под индивидуальное жилищное строительство и общественно-деловую застройку еще утвержденным ранее генпланом. Улица Тельмана попадала в общественно-деловую зону, Вавилова — в зону Ж-1.
Между тем на этой территории уже возведены несколько МКД, также застройщики купили некоторые земельные участки. Поэтому при разработке нового генплана Липецка принято решение об изменении функционального зонирования участков на этих улицах, которое предусматривает возможность возведения МКД на ряде из них. Однако это не означает, что жилые дома, расположенные здесь, пойдут под снос. Даже если у территории появится потенциальный застройщик, он будет самостоятельно договариваться с жителями и при их согласии компенсирует им стоимость земельных участков или предложит квартиры в планируемом к строительству жилье. Если кого-то из местных жителей не устроят эти варианты, земельные участки останутся в их собственности.
Чиновники также напомнили, что все жители Липецка могут высказать свои предложения и замечания по проекту нового генерального плана. Экспозиция и информационные материалы размещены на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Театральная, 1. Предложения и замечания от жителей принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru либо лично, при посещении экспозиции. Она работает по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.
Несколько жителей улиц Вавилова и Тельмана уже написали в мэрию свои замечания по проекту нового генплана Липецка. Они готовят еще и коллективное обращение.
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