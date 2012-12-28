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Общество
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43 минуты назад
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В Верхнем парке снова гуляла лиса
Её не спугнула даже собака.
– Ух ты, Ральф! Нам теперь нельзя тут так ходить. Это опасно! – Прокомментировала прогулку лисы по парку липчанка.
Лис в Верхнем парке липчане наблюдают регулярно. Животные не боятся ни людей, ни собак. Так, вечером 29 августа в Верхнем парке наблюдали за забавным лисенком, который охотился за голубем. 2 августа лису также видели у памятника «Интернационал».
Уже несколько лет лисы заходят в город в поисках пищи. По данным учёта численности диких животных, в Липецкой области обитает около 2,3 тысячи лис.
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