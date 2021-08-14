Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка

Скорость виновника ДТП на записи впечатляет.

Ночью 14 августа на Саперном спуске в Липецке водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с «Пежо».Судя по записи регистратора одного из участников дорожного движения, «француз» ехал в крайней правой полосе. В средней чуть позади двигался владелец регистратора. Автомобиль «Хендай» на внушительной скорости начал проезжать между ними, но зацепил «Пежо», после чего переехал три встречные полосы движения и врезался в ограждение моста через реку Липовку.