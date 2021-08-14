Происшествия

37 минут назад

Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка

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#ДТП
Видеорегистратор записал столкновение «Пежо» и «Хендая» в центре Липецка

Скорость виновника ДТП на записи впечатляет.

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Ночью 14 августа на Саперном спуске в Липецке водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с «Пежо».

Судя по записи регистратора одного из участников дорожного движения, «француз» ехал в крайней правой полосе. В средней чуть позади двигался владелец регистратора. Автомобиль «Хендай» на внушительной скорости начал проезжать между ними, но зацепил «Пежо», после чего переехал три встречные полосы движения и врезался в ограждение моста через реку Липовку.

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#ДТП

Комментарии (7)

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Пацан к успеху шёл, не получилось

4 минуты назад
Уходил от погони
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Ага,

11 минут назад
1, в остатках мозга
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Вот такие качественные и безопасные дороги.

11 минут назад
Камер по городу нет только деньги уходят на их содержание. Все аварии и ЧП с транспортом записывают регистраторы и телефоны с камерами.
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100%

13 минут назад
Жижанутый!
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097

23 минуты назад
За одну ночь одни дтп.перевертыши где гибдд
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Гость

25 минут назад
липецкий пацанчик ,которому мама разрешила погонять по Липецку,не справился с управлением китайского автомобиля.
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1

28 минут назад
Тормоза отказали?
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