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Липецкая вечЁрка: смерть у поликлиники, ДТП с туристическим автобусом и агрессивный паук

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#вечЁрка #смерть #ДТП #паук
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Липецкая вечЁрка: смерть у поликлиники, ДТП с туристическим автобусом и агрессивный паук

Сегодня, 12 августа, липчанка умерла на входе в поликлинику, автобус с ярославскими туристами столкнулся с грузовиком в Хлевенском районе, в аварии пострадали пять человек, и после укуса паука женщина оказалась в больнице.

Сегодня днем у входа в поликлинику № 2 умерла 70-летняя женщина. Внезапно ей стало плохо и она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, пришли и врачи из поликлиники, но спасти пожилую женщину они не успели. По факту ее смерти полицейские начали проверку.

Около полудня на 457 километре платного участка трассы «Дон» туристический автобус «Ярославль-Ялта» врезался в едущий впереди грузовик. В аварии пострадали 57-летний водитель автобуса и четверо его пассажиров. Медицинскую помощь пассажирам оказали на месте, а водителя с переломом ноги отвезли в больницу.

Через некоторое время за всеми 39-ю пассажирами приехал подменный автобус и увез туристов в Крым. По факту ДТП проверку начала прокуратура

А накануне опять же на платной дороге — на 359 километре трассы «Дон» под Становым разбился «Порше Кайен», автомобиль вылетел в кювет. В этой аварии пострадал один человек.

Жительница Грязинского района оказалась в больнице после укуса паука. Она полола огород, когда почувствовала резкую боль. Причем со временем боль от укуса паука только усиливалась и женщина обратилась к врачам. Ей пришлось провести в больнице три дня.

— Это, дорогие мои, из-за жары всякая нечисть к нам переезжает жить, — считает Анна.

— На днях такую нечисть видели в Добринском районе. По расцветке, как пчела, желтая с черным. Хотели лопатой задавить, не успели — свалил. По итогу в интернете посмотрели — ядовитый, вроде как на Аргиолу похож, Только крупнее был. Откуда эта нечисть, по ходу в связи с потеплением с юга мигрирует, — написал еще один комментатор.

А житель Грязей пострадал, спасая детей от змеи. Дело было на реке. Мужчина увидел гадюку. так как рядом было много детей, он попытался убрать ее подальше, а змея его укусила. В результате грязинец оказался в токсикологическом отделении.
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#вечЁрка #смерть #ДТП #паук
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