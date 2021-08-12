Липецкая вечЁрка: смерть у поликлиники, ДТП с туристическим автобусом и агрессивный паук

Сегодня, 12 августа, липчанка умерла на входе в поликлинику, автобус с ярославскими туристами столкнулся с грузовиком в Хлевенском районе, в аварии пострадали пять человек, и после укуса паука женщина оказалась в больнице.





Около полудня на 457 километре платного участка трассы «Дон» туристический автобус «Ярославль-Ялта»



Через некоторое время за всеми 39-ю пассажирами приехал подменный автобус и увез туристов в Крым. По факту ДТП



А накануне опять же на платной дороге — на 359 километре трассы «Дон» под Становым



Жительница Грязинского района оказалась в больнице



— Это, дорогие мои, из-за жары всякая нечисть к нам переезжает жить, — считает Анна.



— На днях такую нечисть видели в Добринском районе. По расцветке, как пчела, желтая с черным. Хотели лопатой задавить, не успели — свалил. По итогу в интернете посмотрели — ядовитый, вроде как на Аргиолу похож, Только крупнее был. Откуда эта нечисть, по ходу в связи с потеплением с юга мигрирует, — написал еще один комментатор.



А житель Грязей пострадал, Сегодня днем у входа в поликлинику № 2 умерла 70-летняя женщина . Внезапно ей стало плохо и она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, пришли и врачи из поликлиники, но спасти пожилую женщину они не успели. По факту ее смерти полицейские начали проверку.Около полудня на 457 километре платного участка трассы «Дон» туристический автобус «Ярославль-Ялта» врезался в едущий впереди грузовик . В аварии пострадали 57-летний водитель автобуса и четверо его пассажиров. Медицинскую помощь пассажирам оказали на месте, а водителя с переломом ноги отвезли в больницу.Через некоторое время за всеми 39-ю пассажирами приехал подменный автобус и увез туристов в Крым. По факту ДТП проверку начала прокуратура А накануне опять же на платной дороге — на 359 километре трассы «Дон» под Становым разбился «Порше Кайен» , автомобиль вылетел в кювет. В этой аварии пострадал один человек.Жительница Грязинского района оказалась в больнице после укуса паука . Она полола огород, когда почувствовала резкую боль. Причем со временем боль от укуса паука только усиливалась и женщина обратилась к врачам. Ей пришлось провести в больнице три дня.— Это, дорогие мои, из-за жары всякая нечисть к нам переезжает жить, — считает Анна.— На днях такую нечисть видели в Добринском районе. По расцветке, как пчела, желтая с черным. Хотели лопатой задавить, не успели — свалил. По итогу в интернете посмотрели — ядовитый, вроде как на Аргиолу похож, Только крупнее был. Откуда эта нечисть, по ходу в связи с потеплением с юга мигрирует, — написал еще один комментатор.А житель Грязей пострадал, спасая детей от змеи . Дело было на реке. Мужчина увидел гадюку. так как рядом было много детей, он попытался убрать ее подальше, а змея его укусила. В результате грязинец оказался в токсикологическом отделении.