Грязинец пострадал, спасая детей от змеи

Змеи в этом году как никогда активны.

Как сообщила GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, в Грязинском районе 55-летний мужчина пострадал от укуса змеи.



Грязинец отдыхал на речке и увидел плывущую змею. Рядом было много детей, и мужчина решил спасти их от змеи. Когда он схватил гадюку, та его укусила.



Мужчина был госпитализирован в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы.



Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Для человека оба вида ужей и медянка не представляют никакой опасности. Они не имеют ядовитых желёз. Единственная змея в области, имеющая ядовитый секрет, это обыкновенная гадюка.



Как правило, змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях самозащиты. Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.



Соблюдая меры предосторожности, можно предупредить несчастный случай. Специалисты советуют не подходить и не трогать замеченных рептилий. В местах, где обитают ядовитые змеи нельзя ходить без обуви и с обнажёнными ногами. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги. При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.