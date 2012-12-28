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Общество
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сегодня, 16:33
Лучшим учителем родного языка и родной литературы страны стал Глеб Фомин из Карелии
А лучшим воспитателем — Альбина Шарипова из Башкирии.
Учитель липецкой гимназии №12 Анна Павленко вошла в пятёрку финалистов.
Также финалистами среди учителей стали Резида Курамшина из Республики Татарстан, Сусана Абдувелиева из Крыма и Надежда Очирова из Республики Саха (Якутия).
Финалистами в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» стали Екатерина Смирнова из Санкт-Петербурга, Баирма Гумпылова из Республики Бурятия, Алсу Галиева из Республики Татарстан и Наталья Сычева из соседней с нами Воронежской области. Также новую спецноминацию «Общественное признание» по итогам открытого голосования во «ВКонтакте» получили Резида Курамшина и Альбина Шарипова.
В конкурсе, который проходил в Липецке с 7 по 11 сентября, принял участие 131 педагог из 87 регионов России — 85 учителей и 46 воспитателей. Они давали уроки 38 языков.
Наш регион принимал всероссийские состязания учителей родного языка и родной литературы благодаря победе в 2025 году учителя липецкой школы № 51 Юлии Ситниковой. Сама Юлия Ситникова в этом году была в жюри.
С 2022 года конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проходил в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия — Алания, в Татарстане и в Бурятии. За все годы проведения в нём участвовали 405 педагогов. Участники конкурса представляют современные практики преподавания родных языков и литератур и развития родной речи у детей дошкольного возраста.
Фото – max.ru/gubernator48, vk.ru/edu48
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