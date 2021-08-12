Происшествия
сегодня, 08:20
«Порше Кайен» разбился на обочине в Липецкой области
В ДТП пострадал один человек.
11 августа на 359 километре платного участка трассы «Дон» под Становым разбился автомобиль «Порше Кайен».
Как стало известно GOROD48, в ДТП пострадал один человек.
- Авария произошла в результате съезда автомобиля в кювет, - уточнили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, в ДТП пострадал один человек.
- Авария произошла в результате съезда автомобиля в кювет, - уточнили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
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Билли Кид
ГОсть
Гость
ася