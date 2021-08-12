«Порше Кайен» разбился на обочине в Липецкой области

В ДТП пострадал один человек.

11 августа на 359 километре платного участка трассы «Дон» под Становым разбился автомобиль «Порше Кайен».Как стало известно GOROD48, в ДТП пострадал один человек.- Авария произошла в результате съезда автомобиля в кювет, - уточнили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.