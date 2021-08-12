Происшествия

сегодня, 08:20

«Порше Кайен» разбился на обочине в Липецкой области

5 2679
#ДТП
2
«Порше Кайен» разбился на обочине в Липецкой области

В ДТП пострадал один человек.

11 августа на 359 километре платного участка трассы «Дон» под Становым разбился автомобиль «Порше Кайен».

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Как стало известно GOROD48, в ДТП пострадал один человек.

- Авария произошла в результате съезда автомобиля в кювет, - уточнили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

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5 2679
#ДТП
2

Комментарии (5)

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Как гость
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40 минут назад
А ещё говорят на Камри консервная банка, вот пожалуйста такая же консервная банка как и все автомобили. Хоть мне никогда не нравился кайен, но машину жалко.
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Билли Кид

49 минут назад
Опять у буржуев все рушится?
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ГОсть

52 минуты назад
ася, Лишь бы сам был цел. А железка......
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Гость

54 минуты назад
Через пол года в объявлениях, не бит - не крашен
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ася

сегодня, 08:31
Уснул))) Машина в хлам. Жалко!
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