70-летнему пенсионеру должны вернуть похищенные мошенниками 390 000 рублей

Пожилой мужчина отправил деньги на «безопасный счет».

Данковская межрайонная прокуратура через суд добилась взыскания в пользу обманутого мошенниками 70-летнего пенсионера 390 000 рублей.«Ветеран труда стал жертвой мошенников. Он был введен в заблуждение и перевел на «безопасный счет» 390 000 рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Полицейские установили владельца счета, на который был сделан банковский перевод, и через суд с него взыскано неосновательное обогащение.