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Происшествия
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сегодня, 16:02
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70-летнему пенсионеру должны вернуть похищенные мошенниками 390 000 рублей
Пожилой мужчина отправил деньги на «безопасный счет».
«Ветеран труда стал жертвой мошенников. Он был введен в заблуждение и перевел на «безопасный счет» 390 000 рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Полицейские установили владельца счета, на который был сделан банковский перевод, и через суд с него взыскано неосновательное обогащение.
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