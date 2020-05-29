Сегодня в Липецке: найти бензин стало сложнее, погода шепчет, но пить в эту пятницу нельзя

Нас ждёт открытие театрального сезона, фестивали на Городище и несколько новых выставок.

В Липецке похолодает, температура воздуха днём составит от +20 до +22 градусов, периодически будут приниматься кратковременные дожди.









- пр-т Победы, 106а.

















С 9:00 до 13:00 пропадёт напряжение в розетках:





Главная липецкая система для розыска бензина теперь работает по-новому, речь о gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports . Она собирает и передаёт данные от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Но в Липецке волонтёры с заправок ушли (так же добровольно, как и приходили), поэтому система больше не отображает данные по столице региона, но зато указывает, где ещё осталось горючее в Липецкой области.









С 9:00 о 15:00 оранжерея «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) приглашает липчан для просмотра экзотических деревьев, кустарников и цветов (0+).













Фото Ирины Разинковой, vk.ru/zelenhoz_lipetsk

Название то какое! Верим!









А в 17:00 на Городище начнётся семейный фестиваль «День открытых сердец», организованный Домом детского творчества «Городской» имени С. А. Шмакова (6+).









Фото vk.ru/ddtgorod48

В 17:30 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начнётся экскурсия Небо начинается с земли» (12+).









Разговор о том, как создаётся авторская анимация, что режиссёры хотят сказать своими историями и почему такие работы интересны не только детям. Ведущий вечера Антон Сергеев – дизайнер и любитель мультиков.

















Анна Кушнарева родилась в Липецке в 1986 г. В 2009 году окончила художественно-графический факультет Липецкого государственного университета. Анна берётся за многие проекты: роспись храмов, иллюстрация Красной книги Липецкой области, оформление социальных пространств и др. Но главная её тема и любовь - родной Липецк. Анна рассказывает через искусство о Липецке и липчанах. В экспозиции представлены 23 живописные работы – пейзажи, портреты, натюрморты.













Работа Кушнарёвой

В день открытия выставки вход свободный.





Можно увидеть традиционные свадебные костюмы, характерные для разных областей России, праздничные полотенца и лоскутные одеяла, плетеные и тканые пояса, коллекции кукол и многое другое.









Фото vk.ru/likm48

Нам не страшен…





Пандемия-2020 в свете последующих событии выглядит детской шалостью, поэтому страх перед глобальным вирусом уже почти сошёл на нет.







