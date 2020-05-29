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сегодня, 07:00
16

Сегодня в Липецке: найти бензин стало сложнее, погода шепчет, но пить в эту пятницу нельзя

Нас ждёт открытие театрального сезона, фестивали на Городище и несколько новых выставок.

Дожди

В Липецке похолодает, температура воздуха днём составит от +20 до +22 градусов, периодически будут приниматься кратковременные дожди.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Водопьянова 12, 14;
- ул. Папина, 31а, 37, 39;
- пр-т Победы, 106а.

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В селе Сырском расстанутся с комфортом жители домов на улице Ленина, 7, 7/1, а также обитатели частного сектора на этой же улице.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Добровская;
– ул. Железногорская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
– ул. Патриотическая.

С 9:00 до 16:00 останутся без электроэнергии:

– ул. Л. Толстого, 7, 9, 28;
– ул. Малые Ключи, 2;
– ул. М. Горького, 22;
– ул. Советская, 26, 26в;

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С 9:00 до 13:00 пропадёт напряжение в розетках:

– ул. Ангарская, 59, 61;
– Елецкое ш.;
– ул. Юношеская, 50;
Садоводчество «Коммунальник»;
Садоводчество «Тепличное»;
– СНТ «Светлана».

Пробки

В пятницу многие спешат домой, поэтому вдвойне обидно угодить в пробку. Чтобы этого не случилось, лучше перед поездкой сверить маршрут в «Яндекс-картах».


Бензин

Главная липецкая система для розыска бензина теперь работает по-новому, речь о gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports. Она собирает и передаёт данные от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Но в Липецке волонтёры с заправок ушли (так же добровольно, как и приходили), поэтому система больше не отображает данные по столице региона, но зато указывает, где ещё осталось горючее в Липецкой области.

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Липчанам остаётся электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Парки и улица

По традиции, в пятницу начинаются культурные и увеселительные мероприятия в парках и общественных пространствах. Ниже сегодняшнее расписание на графике мэрии города.

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Оранжерея

С 9:00 о 15:00 оранжерея «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) приглашает липчан для просмотра экзотических деревьев, кустарников и цветов (0+).

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Фото Ирины Разинковой, vk.ru/zelenhoz_lipetsk

Здесь вы сможете увидеть Цериус – один из самых высоких кактусов в мире, способный вырастать до 25 метров, хотя в Липецке он поменьше. Или рассмотреть Венерину мухоловку, а также непентес – всё это растения=хищники.

День трезвости

Сегодня отмечают как раз день отказа от алкоголя, по этому случаю в 13:00 на Городище состоится мероприятие «Трезвость — русская традиция!» (0+).

Название то какое! Верим!

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P. S. По информации из достоверных источников продажа спиртного в липецких магазинах запрещена не будет.

День открытых сердец

А в 17:00 на Городище начнётся семейный фестиваль «День открытых сердец», организованный Домом детского творчества «Городской» имени С. А. Шмакова (6+).

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Фото vk.ru/ddtgorod48

Выступят театр «Параллели», театра танца «Талисман», ансамбль «Дети России» и других коллективов. К услугам липчан игровая программа «Новые приключения Бременских музыкантов» с ростовыми куклами, а также выставка работ воспитанников ДДТ и интерактивные мастер классы. Прямо на месте можно будет получить консультацию и записаться в творческие объединения.

Вход свободный.

Авторская экскурсия

В 17:30 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начнётся экскурсия Небо начинается с земли» (12+).

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Авторская экскурсия Ольги Сушковой об истории авиации в Липецке. Узнаете, как город стал одним из крупнейших авиационных центров страны, увидите личные вещи лётчиков, фотографии, документы, модели самолётов и авиационные приборы.

Фестиваль мультиков

В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2) начнётся «Микромультфест» (12).

Разговор о том, как создаётся авторская анимация, что режиссёры хотят сказать своими историями и почему такие работы интересны не только детям. Ведущий вечера Антон Сергеев – дизайнер и любитель мультиков.

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Конечно, не обойдётся и без просмотра мультфильмов, в программе «Удивительная история Мароны». Франция, Румыния, Бельгия, 2019. Режиссёр Анка Дамиан (12+), «Мальчик и мир» Бразилия, 2013, режиссёр Але Абреу (6+) – номинант на кинопремию «Оскар».

Театр открывает сезон

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль, который накануне открыли очередной сезон – «Кровавая свадьба» по культовой пьесе Федерико Гарсиа Лорки (18+).

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История невесты, жениха и человека из прошлого, чьё появление превращает праздник в трагедию. Страсть здесь сильнее доводов рассудка, а честь — сильнее страха смерти. Спектакль поставили режиссёры Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина — их прочтение сохраняет фирменную для Лорки испанскую жгучесть: пластику, ритуальность, контраст цвета и тени, где каждая деталь сценографии работает на предчувствие беды.

Новые выставки

В 16.00 Дом Мастера (ул. Ленина, 2) приглашает на открытие выставки «Как прекрасен этот мир. Анна Кушнарева» (12+).

Анна Кушнарева родилась в Липецке в 1986 г. В 2009 году окончила художественно-графический факультет Липецкого государственного университета. Анна берётся за многие проекты: роспись храмов, иллюстрация Красной книги Липецкой области, оформление социальных пространств и др. Но главная её тема и любовь - родной Липецк. Анна рассказывает через искусство о Липецке и липчанах. В экспозиции представлены 23 живописные работы – пейзажи, портреты, натюрморты.

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Работа Кушнарёвой

В день открытия выставки вход свободный.

В 17:00 в Галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка «Марусины сны» художника Сергея Толчеева (6+).

Автор создаёт работы в духе ассоциативного творчества. Выставка продлится до 18 октября.

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Одна из работ Толчеева

Свадебные традиции

В 17:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроется выставка «Свадебные традиции. Север - Юг. Восток - Запад» (12+).

Можно увидеть традиционные свадебные костюмы, характерные для разных областей России, праздничные полотенца и лоскутные одеяла, плетеные и тканые пояса, коллекции кукол и многое другое.

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Фото vk.ru/likm48

Прямо на открытии фольклорный ансамбль «Воскресение» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Кристалина Иващенко) покажет фрагмент свадебного обряда селе Крещенка, Хлевенского округа, Липецкой области.

Нам не страшен…

Лишь 7% липчан заявили в опросе SuperJob, что боятся заразиться COVID 19. Для сравнения год назад коронавируса опасались 9%.

Пандемия-2020 в свете последующих событии выглядит детской шалостью, поэтому страх перед глобальным вирусом уже почти сошёл на нет.

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Гриппа липчане боятся гораздо сильнее, о своих страхах рассказали 26% опрошенных.

Дорогие липчане! Вот и почти миновала уже вторая неделя осени. Жизнь стремительная, а новостей много. Уследить за всем поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (16)

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Как гость
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Магомед
2 минуты назад
А спорим, что на Городище ничего не будет? Дождь, однако. Даже День трезвости отменяется!
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Sергий
сегодня, 09:16
Сегодня в 6-30 очередь на нефтебазу была от Быханова парка. Если вслед за волонтерами уйдет система чет/нечет как хотят некоторые "умники", то очередь дойдет до пл Героев.
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Дааа
22 минуты назад
Простоять в очереди - пол беды. Простоять и не заправиться, поскольку бензин кончился - беда.
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Костья
сегодня, 09:08
Прям от сердца отлегло про день трезвости.Аж тремор рук прошел.
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Андрей
сегодня, 09:05
Трезвость русская традиция? Мне не показалось? Ну да - ну да...
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Апач
сегодня, 08:58
О, день трезвости надо отметить, есть повод! Волонтёры молодцы, поддержали автомобилистов в топливный кризис. Теперь это не кризис, а обыденность... Они не виноваты, что нам прилетает...
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Макака сирапука
сегодня, 08:58
Да растаньтесь вы со своими зажигалками , купите электричку , все заправки на них пустые , цены копеечные, как не жалко время из жизни прожигать в очередях, безвольные люди ...
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Люди не дураки
4 минуты назад
Не покупают электрички. Поэтому и заправки для них пустые.
Ответить
кит
31 минуту назад
Предлагаешь новый кредит брать на электричку? Еще со старым не расплатились
Ответить
что
37 минут назад
копеечные цены???? это от двух миллионов копейка?
Ответить
Бабаха
сегодня, 08:55
Бензина нет , но вы держитесь
Ответить
Гость
сегодня, 08:35
Волонтёры в добровольно принудительном порядке как пришли так и ушли, ажиотаж как на гречку на бензин почему-то не снизился
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ФАндор
сегодня, 08:35
Ну да , волонтёры в пинки с работы ,, добровольно ,, приходили , и без них всё пропало......
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ГОСТЬ53
сегодня, 08:13
Голосуйте в последний день и ближе к 20.00 часам!!!! И только лично, а не электронно!!!
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