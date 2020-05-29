В Липецке покончили с незаконной торговлей из автолавок молочным и кондитерским фальсификатом
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: найти бензин стало сложнее, погода шепчет, но пить в эту пятницу нельзя
Нас ждёт открытие театрального сезона, фестивали на Городище и несколько новых выставок.
В Липецке похолодает, температура воздуха днём составит от +20 до +22 градусов, периодически будут приниматься кратковременные дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова 12, 14;
- ул. Папина, 31а, 37, 39;
- пр-т Победы, 106а.
В селе Сырском расстанутся с комфортом жители домов на улице Ленина, 7, 7/1, а также обитатели частного сектора на этой же улице.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Добровская;
– ул. Железногорская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
– ул. Патриотическая.
С 9:00 до 16:00 останутся без электроэнергии:
– ул. Л. Толстого, 7, 9, 28;
– ул. Малые Ключи, 2;
– ул. М. Горького, 22;
– ул. Советская, 26, 26в;
С 9:00 до 13:00 пропадёт напряжение в розетках:
– Елецкое ш.;
– ул. Юношеская, 50;
Садоводчество «Коммунальник»;
Садоводчество «Тепличное»;
– СНТ «Светлана».
Пробки
В пятницу многие спешат домой, поэтому вдвойне обидно угодить в пробку. Чтобы этого не случилось, лучше перед поездкой сверить маршрут в «Яндекс-картах».
Бензин
Главная липецкая система для розыска бензина теперь работает по-новому, речь о gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports. Она собирает и передаёт данные от волонтёров АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Но в Липецке волонтёры с заправок ушли (так же добровольно, как и приходили), поэтому система больше не отображает данные по столице региона, но зато указывает, где ещё осталось горючее в Липецкой области.
Липчанам остаётся электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Парки и улица
По традиции, в пятницу начинаются культурные и увеселительные мероприятия в парках и общественных пространствах. Ниже сегодняшнее расписание на графике мэрии города.
Оранжерея
С 9:00 о 15:00 оранжерея «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) приглашает липчан для просмотра экзотических деревьев, кустарников и цветов (0+).
Фото Ирины Разинковой, vk.ru/zelenhoz_lipetsk
Здесь вы сможете увидеть Цериус – один из самых высоких кактусов в мире, способный вырастать до 25 метров, хотя в Липецке он поменьше. Или рассмотреть Венерину мухоловку, а также непентес – всё это растения=хищники.
День трезвости
Сегодня отмечают как раз день отказа от алкоголя, по этому случаю в 13:00 на Городище состоится мероприятие «Трезвость — русская традиция!» (0+).
Название то какое! Верим!
P. S. По информации из достоверных источников продажа спиртного в липецких магазинах запрещена не будет.
День открытых сердец
А в 17:00 на Городище начнётся семейный фестиваль «День открытых сердец», организованный Домом детского творчества «Городской» имени С. А. Шмакова (6+).
Фото vk.ru/ddtgorod48
Выступят театр «Параллели», театра танца «Талисман», ансамбль «Дети России» и других коллективов. К услугам липчан игровая программа «Новые приключения Бременских музыкантов» с ростовыми куклами, а также выставка работ воспитанников ДДТ и интерактивные мастер классы. Прямо на месте можно будет получить консультацию и записаться в творческие объединения.
Вход свободный.
Авторская экскурсия
В 17:30 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начнётся экскурсия Небо начинается с земли» (12+).
Авторская экскурсия Ольги Сушковой об истории авиации в Липецке. Узнаете, как город стал одним из крупнейших авиационных центров страны, увидите личные вещи лётчиков, фотографии, документы, модели самолётов и авиационные приборы.
Фестиваль мультиков
В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2) начнётся «Микромультфест» (12).
Разговор о том, как создаётся авторская анимация, что режиссёры хотят сказать своими историями и почему такие работы интересны не только детям. Ведущий вечера Антон Сергеев – дизайнер и любитель мультиков.
Конечно, не обойдётся и без просмотра мультфильмов, в программе «Удивительная история Мароны». Франция, Румыния, Бельгия, 2019. Режиссёр Анка Дамиан (12+), «Мальчик и мир» Бразилия, 2013, режиссёр Але Абреу (6+) – номинант на кинопремию «Оскар».
Театр открывает сезон
В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакль, который накануне открыли очередной сезон – «Кровавая свадьба» по культовой пьесе Федерико Гарсиа Лорки (18+).
Новые выставки
В 16.00 Дом Мастера (ул. Ленина, 2) приглашает на открытие выставки «Как прекрасен этот мир. Анна Кушнарева» (12+).
Анна Кушнарева родилась в Липецке в 1986 г. В 2009 году окончила художественно-графический факультет Липецкого государственного университета. Анна берётся за многие проекты: роспись храмов, иллюстрация Красной книги Липецкой области, оформление социальных пространств и др. Но главная её тема и любовь - родной Липецк. Анна рассказывает через искусство о Липецке и липчанах. В экспозиции представлены 23 живописные работы – пейзажи, портреты, натюрморты.
Работа Кушнарёвой
В день открытия выставки вход свободный.
Автор создаёт работы в духе ассоциативного творчества. Выставка продлится до 18 октября.
Одна из работ Толчеева
Свадебные традиции
В 17:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) откроется выставка «Свадебные традиции. Север - Юг. Восток - Запад» (12+).
Можно увидеть традиционные свадебные костюмы, характерные для разных областей России, праздничные полотенца и лоскутные одеяла, плетеные и тканые пояса, коллекции кукол и многое другое.
Фото vk.ru/likm48
Прямо на открытии фольклорный ансамбль «Воскресение» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Кристалина Иващенко) покажет фрагмент свадебного обряда селе Крещенка, Хлевенского округа, Липецкой области.
Нам не страшен…
Пандемия-2020 в свете последующих событии выглядит детской шалостью, поэтому страх перед глобальным вирусом уже почти сошёл на нет.
Гриппа липчане боятся гораздо сильнее, о своих страхах рассказали 26% опрошенных.
Дорогие липчане! Вот и почти миновала уже вторая неделя осени. Жизнь стремительная, а новостей много. Уследить за всем поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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