Здоровье

сегодня, 10:12

Во время прополки огорода женщину цапнул ядовитый паук

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#паук #токсикология
3
Во время прополки огорода женщину цапнул ядовитый паук

Жительницу Грязинского района госпитализировали с отравлением.

Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, в Грязинском районе 66-летняя женщина пострадала от укуса паука.

Женщина рвала сорную траву на огороде, и внезапно почувствовала резкую боль — оказалось, её укусил паук. Боль в руке усиливалась, и женщина обратилась в больницу — её госпитализировали с отравлением в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы.

После встречи с пауком на лечении в стационаре пенсионерке пришлось провести три дня — сейчас её уже выписали.

3 3262
#паук #токсикология
3

Комментарии (3)

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Как гость
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12 стульев

25 минут назад
блин, по такой жаре всякие твари сюда ползут. +25 и не больше! и зимой 25... минус
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Гость

30 минут назад
Опубликуйте фотопаука и друрую информацию об образе жижни этих ядовитых пауков чтобы люди с осторожностью отдыхали и работали на природе
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а

42 минуты назад
паук после этого инцидента, скоропостижно скончался.
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