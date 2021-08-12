Во время прополки огорода женщину цапнул ядовитый паук

Жительницу Грязинского района госпитализировали с отравлением.

Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, в Грязинском районе 66-летняя женщина пострадала от укуса паука.



Женщина рвала сорную траву на огороде, и внезапно почувствовала резкую боль — оказалось, её укусил паук. Боль в руке усиливалась, и женщина обратилась в больницу — её госпитализировали с отравлением в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы.



После встречи с пауком на лечении в стационаре пенсионерке пришлось провести три дня — сейчас её уже выписали.



