Здоровье
сегодня, 10:12
Во время прополки огорода женщину цапнул ядовитый паук
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Жительницу Грязинского района госпитализировали с отравлением.
Как рассказала GOROD48 заведующая токсикологическим отделением Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, в Грязинском районе 66-летняя женщина пострадала от укуса паука.
Женщина рвала сорную траву на огороде, и внезапно почувствовала резкую боль — оказалось, её укусил паук. Боль в руке усиливалась, и женщина обратилась в больницу — её госпитализировали с отравлением в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы.
После встречи с пауком на лечении в стационаре пенсионерке пришлось провести три дня — сейчас её уже выписали.
Женщина рвала сорную траву на огороде, и внезапно почувствовала резкую боль — оказалось, её укусил паук. Боль в руке усиливалась, и женщина обратилась в больницу — её госпитализировали с отравлением в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы.
После встречи с пауком на лечении в стационаре пенсионерке пришлось провести три дня — сейчас её уже выписали.
3 3262
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