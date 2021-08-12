Происшествия

33 минуты назад

Автобус с ярославскими туристами врезался в грузовик на трассе «Дон» в Липецкой области

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#авария #ДТП
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Автобус с ярославскими туристами врезался в грузовик на трассе «Дон» в Липецкой области

В аварии пострадали пять человек.

Сегодня около 12:00 на 457 километре платного участка трассы «Дон» столкнулись грузовик и туристический автобус маршрута «Ярославль — Ялта». По предварительным данным, к аварии привели действия 57-летнего водителя автобуса: он допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем.

- В аварии пострадали водитель автобуса и четверо его пассажиров. Всем потребовалась медицинская помощь, водитель госпитализирован с переломом ноги, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - В момент ДТП в салоне находилось 39 пассажиров. Все они сейчас находятся в безопасности и ожидают прибытия подменного автобуса из Воронежа.

Сотрудники полиции на месте аварии обеспечивают безопасность дорожного движения. Затора нет.

Фото: УМВД по Липецкой области



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#авария #ДТП
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