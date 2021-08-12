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Женщина умерла у входа в поликлинику №2

21 4540
#смерть #поликлиника
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Женщина умерла у входа в поликлинику №2

Прохожие вызывали ей скорую помощь.

Днем 12 августа в Липецке у входной группы поликлиники №2 скончалась женщина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 70-летней женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Бригада медиков констатировала ее смерть.

- Тело доставлено в морг. Сотрудники отдела полиции № 7 устанавливают обстоятельства смерти липчанки. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД.

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Как сообщили GOROD48 в областном управлении здравоохранения, женщина лечились в Центре амбулаторной хирургии.

- Женщина присела на лавочку, ей стало плохо. Пациенты пригласили сотрудников поликлиники. Они сразу начали оказывать помощь сразу, но реанимационные мероприятия остались без эффекта. Одновременно помощь запросили по телефону «112», - рассказали в управлении.
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#смерть #поликлиника
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Комментарии (21)

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безмасочник

7 минут назад
главное, что бы вакцину вколоть успели
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Ахахах

10 минут назад
Влад, иногда посещение заканчивается на кабинете доврачебного осмотра, где скажут, что сами знаете, чем лечиться.
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Гость

10 минут назад
Да лучше бы вы молчали все про свои вакцины....царствия небесного....
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Естественный отбор

20 минут назад
Скоро люди на работе помирать будут. Надо пенсионный возраст еще увеличить-что бы до пенсии не доживали.
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Не понял

21 минуту назад
А зачем в поликлинике вызывать скорую??? Там что врачей совсем НЕТ???
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+

21 минуту назад
Липчанка, сколько выпускников выходят из медицинских вузов каждый год? И где они все работают интересно. Что такая катастрофическая нехватка врачей и медсестёр. Сидеть у врача весь день и ещё спасибо ей за это надо сказать. Сидит одна бедная . В страна Развал медицины и деградация.
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Влад

23 минуты назад
Все правильно сначала к терапевту и потом если терапевт решит направит к более узкому специалисту!Порой достаточно анальгина и проблема решена!
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Берия

25 минут назад
А вот конституцию изменили! И что , ещё хуже.
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Вован

26 минут назад
Залечили короче. Бабки они такие. Любят по поликлиникам ходить. Болит не болит, все равно схожу для успокоения. А у врачей свой интерес - выписать больше лекарств, да по дороже. С этого им капает денежка.
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Алкан с ЛТЗ

28 минут назад
доктор Пилюлькин, За второй пришла!
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