Женщина умерла у входа в поликлинику №2

Прохожие вызывали ей скорую помощь.

Днем 12 августа в Липецке у входной группы поликлиники №2 скончалась женщина.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 70-летней женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. Бригада медиков констатировала ее смерть.- Тело доставлено в морг. Сотрудники отдела полиции № 7 устанавливают обстоятельства смерти липчанки. По итогам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД.Как сообщили GOROD48 в областном управлении здравоохранения, женщина лечились в Центре амбулаторной хирургии.- Женщина присела на лавочку, ей стало плохо. Пациенты пригласили сотрудников поликлиники. Они сразу начали оказывать помощь сразу, но реанимационные мероприятия остались без эффекта. Одновременно помощь запросили по телефону «112», - рассказали в управлении.