Происшествия
21 минуту назад
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием туристического автобуса
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В ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира.
После аварии на платном участке автомобильной трассы М-4, где столкнулись туристический автобус «Ярославль-Ялта» и грузовой автомобиль, прокуратура Хлевенского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.
— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — заявили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, водитель автобуса не учел безопасную дистанцию столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком.
В результате ДТП пострадали сам водитель автобуса и четыре пассажира. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время все пассажиры отправлены по маршруту подменным автобусом.
Фото: УМВД по Липецкой области
— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — заявили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, водитель автобуса не учел безопасную дистанцию столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком.
В результате ДТП пострадали сам водитель автобуса и четыре пассажира. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время все пассажиры отправлены по маршруту подменным автобусом.
Фото: УМВД по Липецкой области
242