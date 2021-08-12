Происшествия

21 минуту назад

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием туристического автобуса

242
#ДТП
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием туристического автобуса

В ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира.

После аварии на платном участке автомобильной трассы М-4, где столкнулись туристический автобус «Ярославль-Ялта» и грузовой автомобиль, прокуратура Хлевенского района начала проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — заявили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель автобуса не учел безопасную дистанцию столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком.

В результате ДТП пострадали сам водитель автобуса и четыре пассажира. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время все пассажиры отправлены по маршруту подменным автобусом.

Фото: УМВД по Липецкой области
242
#ДТП

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