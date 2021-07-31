Спорт

15 минут назад

Липецкая область опять без олимпийской медали – последний шанс упущен сегодня ночью

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#Олимпиада #Стендовая стрельба
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Липецкая область опять без олимпийской медали – последний шанс упущен сегодня ночью

Дарья Семьянова в паре с олимпийским чемпионом только 11-я в «миксте».

Спортсмены Липецкой области сегодня лишились последнего шанса завоевать медаль Олимпийских Игр в Токио. 
Надежды были связаны со стрелковым спортом и  Дарьей Семьяновой, которая вышла на огневой рубеж в упражнении «трап» в состязаниях смешанных команд. Дарья – одна из самых юных участниц Олимпиады, ей всего 18 лет (19 исполнится в августе), но в напарники ей достался опытнейший москвич Алексей Алипов – олимпийский чемпион -2004. Когда он в своё время брал «золото» Олимпиады  в Афинах, Даше было всего два годика…

Алипов и на этот раз стрелял почти без промаха: по одному разу он промазал в первой и третьей сериях, а вторую завершил с максимальным результатом – 25 сбитых тарелочек. В итоге Алексей положил в командную копилку 73 очка из 75 возможных.

А вот молодая Семьянова с волнением не справилась. Начала она за здравие – в первой серии 25 точных выстрелов из 25. Но затем Даша во второй и третьей сериях промахивалась по три раза – это слишком много для олимпийского уровня. В итоге Семьянова принесла 69 очков, а в паре с Алиповым результат составил 142 очка из 150, что равнялось только 11-му месту среди 16-ти дуэтов, вышедших на старт. 

Олимпийскими чемпионами стали испанцы Альберто Фернандез и Фатима Галвез, которые в квалификации выбили 148 очков (при этом Фатима вообще стреляла без промаха!), а в «золотом» медаль-матче победили сборную Сан-Марино – 41:40.
Крохотное государство Сан-Марино завоевало свою вторую в истории олимпийскую медаль – первую здесь же в Токио принесла Алессандра Пирилли, взявшая «бронзу» в личных соревнованиях в «трапе». Теперь Алессандра вместе с Жаном-Марией Берти добрались до командного «серебра». 

Третье место заняли американцы Брайан Браунинг и Мэйделин Берну, которые в «бронзовом» матче взяли верх над сборной Словакии – 42:42, перестрелка – 3:2. 

Все липецкие спортсмены завершили своё выступление на Олимпиаде: Дарья Семьянова в личном зачёте была 15-й, Екатерина Зюзина в соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал» заняла 27-е место. Уроженка Липецка Марина Кукина в составе сборной России по регби-7 дошла до четвертьфинала

Липецкая область – один из немногих регионов России, у которого до сих пор нет ни одной олимпийской медали в истории. В 2008 году в Пекине наша легкоатлетка Людмила Литвинова завоевала «серебро» в эстафете 4х400 метров, но позже этот результат был аннулирован из-за того, что одну из российских спортсменок уличили в употреблении допинга. 

Фото:  twitter.com/Olympic_Russia

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#Олимпиада #Стендовая стрельба
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Комментарии (1)

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житель

5 минут назад
тренироваться надо лучше,а заодно проверить конь-колодезьскую школу стрельбы на предмет клановости и коррупционной составляющей.
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