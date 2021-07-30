Спорт

сегодня, 21:08

«Мы бились до конца» - липчанка помогла сборной России по регби дойти до четвертьфинала в Токио

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#Олимпиада #регби #Марина Кукина
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«Мы бились до конца» - липчанка помогла сборной России по регби дойти до четвертьфинала в Токио

Марина Кукина причастна к дебюту россиянок на Олимпийских играх. 

Закончила своё выступление на Олимпиаде в Токио и липчанка Марина Кукина, которая играла за сборную России по регби-7. Россиянки дошли до четвертьфинала, где сегодня уступили Новой Зеландии – 0:36.

Тем не менее, вряд ли можно бросить камень в огород Марины и её команды. Сборная России впервые участвовала в финальном турнире Олимпийских Игр и прошла достаточно далеко. 

В историческом первом матче на ОИ на групповом этапе наши девушки дали бой родоначальницам регби англичанкам и уступили в упорной борьбе – 12:14. Затем был триумфальный матч против Кении: наши первыми заработали 14 очков, затем африканки почти сравняли счёт – 14:12, но всё же сборная России оказалась сильнее – 35:12. В заключительном матче на групповом этапе россиянки уступили новозеландкам – 0:33, но тем не менее сумели смогла выйти в плей-офф, как одна из двух команд, набравшая больше очков среди третьих по подгруппам.

В четвертьфинале чуда не случилось. Встречаться пришлось опять с Новой Зеландией, которая не случайно считается одним из фаворитов Олимпиады…

Марина Кукина подвела итог выступлению нашей команды. 

- Мы с девчонками бились до конца, - отметила липчанка в интервью пресс-службе Всероссийской федерации регби, - Возможно, не получилось, потому что у нас давно не было практики с такими сильными командами, как Новая Зеландия. Конечно, хотелось бы выступить лучше. 

Марина Кукина уже несколько лет выступает в чемпионате России за подмосковный ВВА «Монино». 

Фото Всероссийской федерации регби
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#Олимпиада #регби #Марина Кукина
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