Спорт
25 минут назад
Лучший результат на Олимпиаде не помог Зюзиной выйти в финал
Наша землячка завершила главные соревнования планеты на 27-м месте.
Екатерина Зюзина из Липецка завершила своё выступление на Олимпийских Играх в Токио, заняв итоговое 27-е место в соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер-Радиал».
Напомним, что в финальную гонку, в которой 1 августа будут разыграны призовые места, выходили десять лучших яхтсменок из 44-х. Екатерина со старта обосновалась в середине и, увы, не смогла её покинуть.
Настоящим кошмаром для неё стала 7-я гонка в бухте Сагами у острова Эносима, что в 50-ти километрах от Токио. Из-за ошибки на старте (правило 30.3) Зюзиной и ещё пятерым участницам был показан чёрный флаг, который означает дисквалификацию. После этого шансы Екатерины на выход в финал устремились к нулю.
Сегодня в заключительный день предварительного этапа липчанка показала свой лучший результат на Олимпиаде, заняв в девятой гонке 8-е место. Если бы так выступать чаще, то можно было бы побороться и за медаль. В последнем десятом заезде Зюзина финишировала на 26-м месте.
Полные результаты выступления Кати выглядят так: первая гонка – 15-е место, вторая – 31-е, третья – 35-е, четвёртая – 12-е, пятая – 31-е, шестая – 22-е, седьмая – дисквалификация, восьмая – 18-е, девятая – 8-е, десятая- 26-е.
Борьба на Олимпиаде идёт по сумме всех занятых мест, т.е. чем ниже показатель, тем выше располагается спортсмен, при этом один худший результат не учитывается. В зачёт олимпийской регаты у Екатерины пошли 198 очков (мест). Пропуском в финал стала сумма в 117 баллов, которую показала занявшая 10-е место Элисон Янг из Великобритании.
Так же в финал прошли: Анна-Мари Риндом (Дания) - 64, Марит Баумистер (Нидерданды) - 71, Жозефин Олссон (Швециия) - 79, Сара Дуглас (Канада) - 82, Эмма Плассшерт (Бельгия) - 83, Сильвия Дзеннаро (Италия) - 84, Туула Тенканен (Финляндия) - 87, Лине Флем-Хёст (Норвегия) - 101, Василеа Карачалиу (Греция) – 106.
Фото из архива Екатерины Зюзиной
Напомним, что в финальную гонку, в которой 1 августа будут разыграны призовые места, выходили десять лучших яхтсменок из 44-х. Екатерина со старта обосновалась в середине и, увы, не смогла её покинуть.
Настоящим кошмаром для неё стала 7-я гонка в бухте Сагами у острова Эносима, что в 50-ти километрах от Токио. Из-за ошибки на старте (правило 30.3) Зюзиной и ещё пятерым участницам был показан чёрный флаг, который означает дисквалификацию. После этого шансы Екатерины на выход в финал устремились к нулю.
Сегодня в заключительный день предварительного этапа липчанка показала свой лучший результат на Олимпиаде, заняв в девятой гонке 8-е место. Если бы так выступать чаще, то можно было бы побороться и за медаль. В последнем десятом заезде Зюзина финишировала на 26-м месте.
Полные результаты выступления Кати выглядят так: первая гонка – 15-е место, вторая – 31-е, третья – 35-е, четвёртая – 12-е, пятая – 31-е, шестая – 22-е, седьмая – дисквалификация, восьмая – 18-е, девятая – 8-е, десятая- 26-е.
Борьба на Олимпиаде идёт по сумме всех занятых мест, т.е. чем ниже показатель, тем выше располагается спортсмен, при этом один худший результат не учитывается. В зачёт олимпийской регаты у Екатерины пошли 198 очков (мест). Пропуском в финал стала сумма в 117 баллов, которую показала занявшая 10-е место Элисон Янг из Великобритании.
Так же в финал прошли: Анна-Мари Риндом (Дания) - 64, Марит Баумистер (Нидерданды) - 71, Жозефин Олссон (Швециия) - 79, Сара Дуглас (Канада) - 82, Эмма Плассшерт (Бельгия) - 83, Сильвия Дзеннаро (Италия) - 84, Туула Тенканен (Финляндия) - 87, Лине Флем-Хёст (Норвегия) - 101, Василеа Карачалиу (Греция) – 106.
Фото из архива Екатерины Зюзиной
Вася