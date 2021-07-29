Спорт

сегодня, 20:29

Четыре выстрела отделили Дарью Семьянову от финала Олимпиады

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#Олимпиада #Стендовая стрельба #Дарья Семьянова
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Четыре выстрела отделили Дарью Семьянову от финала Олимпиады

В личном зачете на Играх липчанка заняла 15-е место. 

Липчанка Дарья Семьянова не пробилась в финал Олимпийских Игр в Токио в упражнении «трап» по стендовой стрельбе. 

Как выяснилось, пропуском в решающую часть турнира стал результат в 120 очков из 125 возможных, т.е. допустимы были пять промахов. 

Пять раз Даша промахнулась уже вчера в первых трёх сериях выстрелов, поэтому сегодня ещё в двух сериях ей требовалось стрелять вообще без промаха. С такой сложной задачей одна из самых юных участниц олимпийского стрелкового турнира справиться не сумела: в каждой серии из 25 выстрелов Семьянова допустила по два промаха (23+23), и в итоге завершила турнир с итоговой суммой в 116 точных выстрелов при 9-ти промахах, что соответствует итоговому 15-му месту. 

Другая россиянка Екатерина Субботина из Казани, по итогам вчерашнего дня шедшая на 4-м месте, сегодня сбавила обороты и в результате стала только 17-й с теми же 116-ю очками.

Чемпионкой стала Сюзанна Штефечкова из Словакии, которая выступила просто фантастически: в квалификации она не допустила ни одного (!) неточного выстрела – 125 из 125, а в финале победила с новым олимпийским рекордом – 43 разбитые тарелочки. «Серебро» досталось американке Кайле Браунинг (120 очков в квалификации, 42 – в финале), а «бронзу» Алессандра Перилли увезёт в Сан-Марино (122, 29). 

Для Семьяновой Олимпиада, возможно, ещё не закончена. В субботу, 31 июля, состоятся соревнования в миксте – новом олимпийском упражнении, в котором соревнуются команды, состоящие из одного мужчины и одной женщины. Не исключено, что нашу землячку выпустят на огневой рубеж и в этом виде программы. 

Фото ISSF (Международной федерации стрелкового спорта)
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#Олимпиада #Стендовая стрельба #Дарья Семьянова
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Комментарии (2)

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Ох

50 минут назад
Держись Дарья ! В такую жару и полусуточном сдвиге по часовому поясу не всяк человек выдержит .....
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***

55 минут назад
Грамотеи!Хоть читаете,что пишете?Выстрелы были НЕТОЧНЫЕ!!!
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