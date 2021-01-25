Липецкие хоккеисты разгромили команду, прямо на льду устроившую «охоту на людей»

Поняв, что им ничего не светит игроки «Прогресса» начали грубить. Два хоккеисты получили удаления до конца матча.

В третьем матче выездного турне липецкие хоккеисты наконец-то добились победы, разнеся в пух и прах одного из аутсайдеров НМХЛ глазовский «Прогресс».

Успеха наши парни добились уже на 2-й минуте, причём лучший бомбардир Максим Рогозин умудрился добиться успеха броском с… отрицательного угла. Ошибка удмуртского вратаря была столь явной, что тренеры «Прогресса» моментально заменили голкипера. Но это им не помогло, уже на первый перерыв команды ушли при счёте – 5:1 в пользу «Липецка».

Игроки «Прогресса» осознали, что в матче им уже ничего не светит, поэтому оставшееся время посвятили не столько игре в хоккей, сколько начали проявлять грубость и устраивать настоящую «охоту» за нашими парнями. Форвард «Прогресса» Алексей Кузнецов грязно сыграл против липчанина Германа Беляева, припечатав его к борту, уже когда липецкий защитник избавился от шайбы. Итог – удаление грубияна до конца матча, а за пять минут в большинстве «Липецк» забросил две шайбы усилиями Даниила Болдырева и Рогозина, уже во втором периоде оформившего хет-трик.





Лучший бомбардир «Липецка» Максим Рогозин сделал хет-трик. Теперь на его счету 19 голов и 16 передач



Хозяева не унимались и вскоре Даниль Зайнуллин варварски атаковал липчанина Артура Савинкова, едва не нанеся ему тяжёлую травму. В результате ещё один игрок «Прогресса» получил матч-штраф, а в большинстве у нас отличился Илья Финевич.

Вскоре пострадал и хоккеист «Прогресса»: шайба угодила ему в лицо и в игре возникла пауза, в ходе которой лёд очищали от крови. Это несколько охладило пыл обеих команд.

В третьем периоде соперники забросили друг другу по две шайбы, причём оба взятия ворот у липчан записал на свой счёт защитник Егор Евтеев.

«Липецк» продолжает оставаться на 9-м месте, а ближайший матч проведёт 31 января на родном льду в «Звёздном» против «Рязани-ВДВ».

«Прогресс» (Глазов) - МХК «Липецк» (Липецк) - 3:10 (1:5, 0:3, 2:2)

Шайбы: Рогозин (Евтеев), 01:15 (0:1). Н-та Кузнецов (Р.Михайлов), 02:00 (0:2). В.Николаев (Мусин, А.Богданов), 02:34 (1:2). И.Попов (Савинков, М.Бобров), 03:38 (1:3). Рогозин (П.Гришин), 16:23 (1:4). П.Гришин (Рогозин, Д.Р.Прохоров), 18:38 (1:5-бол.). Д.Болдырев (Финевич), 22:14 (1:6-бол.). Рогозин (П.Гришин, Д.Р.Прохоров), 22:41 (1:7-бол.). Финевич (Маняхин, Мустафин), 26:02 (1:8-бол.). Ахмадуллин, 41:36 (2:8). Евтеев (Д.Р.Прохоров, Рогозин), 44:26 (2:9). В.Николаев (Камаев), 49:59 (3:9). Евтеев (П.Гришин), 58:35 (3:10).

Штраф: 70 (Камынин-2, Ал-й Кузнецов-2+10+5+20, Зайнуллин-5+20, Камаев-2, Степаненко-2, команда-2) - 8 (Д.Болдырев-2, Р.Михайлов-2, команда-2, Финевич-2).

Вратари: Целиков (0:00-2:00, 29:00-60:00) (И.Волков, 2:00-20:00) - А.Мартынов.

Броски: 32 (14+9+9) - 43 (12+16+15). Вбрасывания: 52 - 39.

Судьи: И.Шумихин (Самара), А.Мухлынин (Кирово-Чепецк), А.Хасанов (Пермь).

24 января. Глазов. «Глазов Арена». 500 зрителей.

Фото МХК «Прогресс» (Глазов).



