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Липецкая вечЁрка: крещенские купания, отравление учащихся и реновация городских окраин
Сегодня, 19 января, липчане отмечали Крещение — один из главных христианских праздников, стало известно об отравлении учащихся колледжа, а в Липецке в очередной раз пообещали снести ветхие дома.
Тех, кто решил окунуться, по словам спасателей, было гораздо меньше, чем в прошлые годы.
Сегодняшний день оказался «урожайным» на новости о ЧП, связанными со здоровьем. Двое учащихся колледжа почувствовали себя нехорошо настолько, что их отправили в больницу. Полиция сейчас выясняет, чем могли отравиться молодые люди.
А елецкая прокуратура завершила проверку обстоятельств отравления угарным газом 22 декабря женщины и ее дочери. Отравление, по мнению сотрудников надзорного ведомства, произошло из-за формального подхода к обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Управляющая компания получила предписание устранить нарушения.
— Предписания, обалдеть. Люди чуть не откинулись, — удивился комментатор.
Липчане вовсю пользуются настоящей морозной погодой. Однако, развлечения, порой, приводят их к медикам. К примеру, врачам пришлось освобождать 11-летнего школьника примерзшего языком к металлическому забору. В этом случае все закончилось хорошо.
А эпопея со спасением обварившихся липчан продолжается. Их теперь лечат в московской клинике. Состояние 19-летней девушки, которая практически по пояс оказалась в кипятке, из-за лопнувшей трубы, врачи оценивают как стабильно тяжелое. И ближайшую неделю она скорее всего проведет в реанимации.
Сегодня ЧП на улице Стаханова обсудили в горсовете. Энергетики заявили об отсутствии в городе ливневой канализации из-за чего вода с улиц попадает в железобетонные каналы тепловых сетей и повреждает трубы. В мэрии с этим заявлением не согласились.
А руководитель МУП «Теплосеть» Николай Бондаревский и вовсе философски прокомментировал изношенность коммунальных сетей: «Кто знает, что нас ждет? То ли мы на самолете разобьемся, то ли нас может задавить машина».
Главный архитектор города Михаил Бушин сегодня представил депутатам планы реновации старых районов за счет инвесторов. Речь идет о кварталах в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля и Желябова; улиц Ивана Франко, Ушинского и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Расковой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской, Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной, Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиаторной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).
Власти брались за проекты перестройки районов со старым жильем уже не раз. Но пока ни один из них не реализован.
— Может немного надо остановиться в темпах застройки городской черты, население не растет, фабрики и заводы не строятся и не восстанавливаются. Не понятно для кого строим, не понятно кого и для чего учим. Деревни и поселки зарастают лопухами и кленами. Нужно просто присесть и подумать, туда ли мы идем, правильно ли деньги тратим, — написал Игорь Михайлович.
— У великого конферансье Бена Бенцианова была очень хорошая, на сегодняшний день просто безумно актуальная песня — частушка, ну немного ее переделаем, под сегодняшний момент: Инвестор хороший дом построил, квартиры заселил тот час, в одну инвестора с семьей, в другую — весь рабочий класс! — написал Арканзас.
Не нравятся липчанам и идеи чиновников при застройке новых районов. Архитекторы уже выступили против строительства высоток рядом с Лебедянским шоссе.