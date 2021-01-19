Происшествия

42 минуты назад

Завершилась проверка по факту отравления угарным газом семьи в Ельце

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#отравление #угарный газ
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Завершилась проверка по факту отравления угарным газом семьи в Ельце

К отравлению угарным газом привёл формальный подход к обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

Прокуратура завершила проверку по происшествию в доме на улице Допризывников в Ельце. Напомним, 22 декабря в одной из квартир дома на улице Допризывников в Ельце два человека: 7-летняя девочка и её 43-летняя мама отравились угарным газом. Женщина была госпитализирована в реанимацию Елецкой городской больницы №2, а её дочь - в Елецкую городскую детскую больницу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, «Скорую помощь» вызвал отец девочки: вернувшись с работы домой, он обнаружил в квартире супругу и дочь без сознания. В больницах отравившиеся угарным газом провели два дня.

Предварительной причиной случившегося были названы проблемы с дымоходом и вентиляцией в квартире - продукты неполного сгорания газа не удалялись из помещения. Эти предположения подтвердила завершившаяся проверка прокуратуры.

- Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов должно было осуществлять 000 «Старатель» с периодичностью раз в квартал, - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. - Но проведение данных работ как во всем доме, так и в той самой квартире, где произошло отравление матери и ребенка угарным газом, было формальным.

Прокуратурой Ельца в адрес управляющей компании 000 «СБС-РЖК Плюс» и обслуживающей организации 000 «Старатель» внесены представления об устранении нарушений действующего законодательства, исполнение которых находится на контроле прокуратуры.
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#отравление #угарный газ
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