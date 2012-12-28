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сегодня, 13:23
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Бывший охотинспектор заплатил 480 тысяч рублей за двух убитых косуль

А приговор браконьер выслушал ещё в апреле.

Бывший инспектор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» заплатил 480 тысяч рублей за двух убитых косуль. Во столько оценили нанесённый животному миру ущерб.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ранее 47-летний житель Задонска уже  выслушал приговор за отстрел двух косуль на территории заказника «Задонский». Его осудили по пунктам «а», «б», «г», части первой статьи 258 УК РФ и назначили год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишением на полтора года права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Также у мужчины были конфискованы охотничий карабин и тепловизионный прицел.

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Напомним, зимой 2023 года тогда еще действующего инспектора задержали его же коллеги. За пару месяцев до этого на «горячую линию» управления по охране объектов животного мира поступила информация о случаях незаконной охоты в Задонском районе. Звонивший упомянул при этом и охотинспектора. Началась оперативная разработка и ночью 12 декабря 2023 года инспектора задержали в селе Паниковец с тушами молодых самца и самки европейской косули. Животных он выследил и застрелил в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Задонский», погрузил туши в багажник служебного автомобиля и повез на разделку.
охота
браконьерство
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Комментарии (1)

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Сначала новые
нквд
12 минут назад
Живодер . твое место на зоне
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