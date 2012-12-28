В Липецкую область приходят небольшие дожди

Однако на улице будет по-прежнему жарко.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 и 31 мая — 21-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 1 июня — 19-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +26 до +31 градуса.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году — 2 градуса тепла.