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Погода в Липецке
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13 минут назад
В Липецкую область приходят небольшие дожди
Однако на улице будет по-прежнему жарко.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, ночью слабый, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +26 до +31 градуса.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.
День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году — 2 градуса тепла.
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