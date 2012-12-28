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387
47 минут назад
7

Ельчанин попался на «Ленд Крузере» с поддельными номерами

Его лишили прав на полгода.

52-летний ельчанин попался на служебном автомобиле «Toyota Land Cruser» с подложными номерами: по части четвёртой статьи 12.2 КоАП РФ мужчину лишили прав на полгода.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 22 марта этого года управлявшего служебным автомобилем водителя остановили сотрудники ГАИ в районе дороги Сургут-Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. При проверке документов и было выявлено, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, и что на нем установлены заведомо подложные государственные регистрационные знаки.

Мужчина вину не признал, ссылась на то, что это служебный автомобиль, и он принадлежит предприятию, на котором он работает водителем. С его слов, он не знал о том, что автомобиль был перерегистрирован, и что на него были выданы другие номера. Но сам факт управления машиной с поддельными номерами он не отрицал. Но суд напомнил, что обязанность по проверке документов на автомобиль и состояния самой машины всё же лежала на водителе.

ПДД
нарушение
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Автохлам
6 минут назад
Служебная? т.е. эффективный собственник никак не пострадал, за всё отдувался водила.. впрочем как всегда.. :)
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Водители
8 минут назад
считают ,что у них особые права и на все у них есть отмашка ! Получается ,они как бы неприкасаемые !
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Мэр
21 минуту назад
А мне интересно..... Как простой водитель мог сам проверить подлинность документов и номеров машины??? +И с фига ли он должен это делать? Он же её не покупает. Мы же все когда устраиваемся на работу, обязательно что то проверяем.
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А
25 минут назад
Малолетки на убитых Жигулях не то чтобы с подложными номерами, а вообще без них и даже без документов гоняют. И что-то не ловят их сотрудники ГАИ.
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Липа
28 минут назад
Через полгода снова ездить будет по таким же правам!
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Ромео
34 минуты назад
Это палака два конца, какой будет адвокат в суде, лопух то да, пробивной НИ-ЧЕ-ГО бы ему небыло)))
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Почаще
36 минут назад
Надо проверять крузаки
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