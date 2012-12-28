Ельчанин попался на «Ленд Крузере» с поддельными номерами

Его лишили прав на полгода.

52-летний ельчанин попался на служебном автомобиле «Toyota Land Cruser» с подложными номерами: по части четвёртой статьи 12.2 КоАП РФ мужчину лишили прав на полгода.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 22 марта этого года управлявшего служебным автомобилем водителя остановили сотрудники ГАИ в районе дороги Сургут-Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. При проверке документов и было выявлено, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, и что на нем установлены заведомо подложные государственные регистрационные знаки.Мужчина вину не признал, ссылась на то, что это служебный автомобиль, и он принадлежит предприятию, на котором он работает водителем. С его слов, он не знал о том, что автомобиль был перерегистрирован, и что на него были выданы другие номера. Но сам факт управления машиной с поддельными номерами он не отрицал. Но суд напомнил, что обязанность по проверке документов на автомобиль и состояния самой машины всё же лежала на водителе.