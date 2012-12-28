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Общество
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15 минут назад
Из желудка 4-летнего малыша врачи детской больницы извлекли пластиковую игрушку
Ребенок жаловался на боли в животе. Операция проводилась под общим наркозом.
Ребенок поступил в приемное отделение больницы с болями в животе. Мать ребенка рассказала врачам, что боли появились после того, как малыш проглотил пластиковую игрушку.
«Эндоскопическое исследование показало наличие в желудке пластиковой игрушки до 2-х сантиметров в диаметре. В хирургическом отделении под общей анестезией игрушка была благополучно извлечена», — рассказала Анна Маркова.
Ребенок уже дома, его здоровью ничего не угрожает.
Фото: Telegram-канал Анна Маркова
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