Из желудка 4-летнего малыша врачи детской больницы извлекли пластиковую игрушку

Ребенок жаловался на боли в животе. Операция проводилась под общим наркозом.

Врачи областной детской больницы извлекли из желудка четырехлетнего пациента пластиковую игрушку, рассказала министр здравоохранения области Анна Маркова.Ребенок поступил в приемное отделение больницы с болями в животе. Мать ребенка рассказала врачам, что боли появились после того, как малыш проглотил пластиковую игрушку.«Эндоскопическое исследование показало наличие в желудке пластиковой игрушки до 2-х сантиметров в диаметре. В хирургическом отделении под общей анестезией игрушка была благополучно извлечена», — рассказала Анна Маркова.Ребенок уже дома, его здоровью ничего не угрожает.