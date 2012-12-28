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49 минут назад
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В дело о строительстве ЖК «Турист-2» включилась полиция

Ходатайство заявил представитель УМВД России по Липецкой области.

Сегодня в Арбитражном суде Липецкой области продолжилось слушание по иску прокуратуры Липецкой области о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2».

Заседание было недолгим. Представитель УМВД России по Липецкой области заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в связи с тем, что осуществляемая застройщиком деятельность влечет опасность причинения вреда имуществу, принадлежащему заявителю на праве оперативного управления. Речь идет об административном здании УМВД России по Липецкой области, которое располагается по соседству со стройкой — в доме № 27 на улице Карла Маркса.

Ходатайство поддержал представитель прокуратуры области, пояснив, что права УМВД могут быть нарушены, поскольку на прилегающей к зданию территории планируется размещение машиномест.

Другие лица, участвующие в деле, возражали против привлечения УМВД России по Липецкой области к участию в деле. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, ранее экс-начальник областного управления архитектуры и строительства Николай Дашков предположил, что строительство ЖК может нанести вред соседним с ним зданиям.

«Брусника продолжает возведение подземной части квартала «Турист-2». Специалисты отслеживают влияние строительно-монтажных работ на конструктив соседних зданий. Не реже одного раза в месяц проходят мероприятия по геотехническому мониторингу этих объектов — при этом в мае частота их проведения была увеличена. Кроме того, установлены дополнительные „контрольные марки“ для усиленного контроля над изменениями подвижности конструктива зданий. Инженеры приступили к постепенному повышению уровня грунтовых вод и в ежедневном режиме наблюдают за значениями проектных параметров. По состоянию на 20 мая 2025 года Брусника не выявила отклонений, влияющих на несущую способность зданий Арбитражного суда, школы МВД, бывшей грязелечебницы или иных объектов», — сообщил GOROD48 застройщик.
строительство
Турист
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Так как есть
4 минуты назад
Клубника не выявила отклонений ? Думаю что когда отклонения будут выявлены землянику не найдешь, присоединят к какому нибудь ООО в маленькой но гордой республике и по тихому обанкротят.
Ответить
А давайте
5 минут назад
На соборной тогда тоже ЖК замутим? Чего месту то пропадать?
Ответить
точнее
9 минут назад
монеторят они, никакие суды их не остановят
Ответить
Почему
22 минуты назад
На зелёном острове жк не построить тогда?
Ответить
Липчанину
22 минуты назад
То есть строительство жк в районе административных зданий по вашему норма?
Ответить
Липчанин
12 минут назад
Лично я хочу видеть на этом месте красивый дом
Ответить
Ну
9 минут назад
Лично я хочу видеть на этом месте красивый дом Построй его себе сам под своими окнами, или только с дивана хотелки писать можешь? До работы то сегодня быстрее 1,5 часов добрался?
Ответить
Липа
28 минут назад
То есть разрешения на строительство нет, а стройка продолжается. Это как, наша власть не имеет власти?
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Мда
34 минуты назад
А вырубка леса у нижнего парка? А кафе на пляже?
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Вот так,
35 минут назад
Да что тут копья ломать, деньги -то, за разрешение на строительство уже уплачены.
Ответить
ЛИПЧАНИН
42 минуты назад
Если будем дальше ставить палки в колеса и мешать строительству , то впереди нас ждет большое огорчение в виде бесконечного забора с заброшенным участком , которые всем нам будет мозолить глаза !
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Александр
35 минут назад
Если признают незаконным это строительство, найдут кто будет рекультивировать этот участок. Глядишь и эффективных менеджеров подтянут.
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