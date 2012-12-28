Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
Общество
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49 минут назад
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В дело о строительстве ЖК «Турист-2» включилась полиция
Ходатайство заявил представитель УМВД России по Липецкой области.
Заседание было недолгим. Представитель УМВД России по Липецкой области заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в связи с тем, что осуществляемая застройщиком деятельность влечет опасность причинения вреда имуществу, принадлежащему заявителю на праве оперативного управления. Речь идет об административном здании УМВД России по Липецкой области, которое располагается по соседству со стройкой — в доме № 27 на улице Карла Маркса.
Ходатайство поддержал представитель прокуратуры области, пояснив, что права УМВД могут быть нарушены, поскольку на прилегающей к зданию территории планируется размещение машиномест.
Другие лица, участвующие в деле, возражали против привлечения УМВД России по Липецкой области к участию в деле. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, ранее экс-начальник областного управления архитектуры и строительства Николай Дашков предположил, что строительство ЖК может нанести вред соседним с ним зданиям.
«Брусника продолжает возведение подземной части квартала «Турист-2». Специалисты отслеживают влияние строительно-монтажных работ на конструктив соседних зданий. Не реже одного раза в месяц проходят мероприятия по геотехническому мониторингу этих объектов — при этом в мае частота их проведения была увеличена. Кроме того, установлены дополнительные „контрольные марки“ для усиленного контроля над изменениями подвижности конструктива зданий. Инженеры приступили к постепенному повышению уровня грунтовых вод и в ежедневном режиме наблюдают за значениями проектных параметров. По состоянию на 20 мая 2025 года Брусника не выявила отклонений, влияющих на несущую способность зданий Арбитражного суда, школы МВД, бывшей грязелечебницы или иных объектов», — сообщил GOROD48 застройщик.
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