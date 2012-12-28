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сегодня, 20:37
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Заповедник в Липецкой области горит уже на площади в 40 гектаров

Жизнеобеспечение населения, по данным МЧС, не нарушено.

Пожар в усманской части Воронежского биосферного заповедника разросся на площадь в 40 гектаров, сообщает Главное управление МЧС по Липецкой области.



Пожар, напомним, вспыхнул сегодня днем в районе станции Беляево. Его первоначальная площадь составляла 200 кв.м. 

Спасатели сообщают, что жизнеобеспечение населения близлежащих к пожару сел не нарушено.

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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Нужна помощь
11 минут назад
Поможет только Москва
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Рита-Маргарита
12 минут назад
Дерево упало на ЛЭП
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Данил
16 минут назад
Вы только вдумайтесь, 4000 соток горит!
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Гость
16 минут назад
Больно на это смотреть, пожалуйста постарайтесь скорее потушить пожар.
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Рита
40 минут назад
А чей это заповедник горит? Наверное простым смертным давно вход воспрещен?
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Э
24 минуты назад
Читать умеете? Гугл вам в помощь!!
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q
47 минут назад
Экономически невыгодно, называется.
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