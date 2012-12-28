Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Происшествия
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сегодня, 20:37
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Заповедник в Липецкой области горит уже на площади в 40 гектаров
Жизнеобеспечение населения, по данным МЧС, не нарушено.
Пожар, напомним, вспыхнул сегодня днем в районе станции Беляево. Его первоначальная площадь составляла 200 кв.м.
Спасатели сообщают, что жизнеобеспечение населения близлежащих к пожару сел не нарушено.
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