Городские спасатели достали застрявшего между гаражами щенка

Для этого пришлось раздвинуть гаражи гидравлическим инструментом.

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За помощью в Управление по делам ГО и ЧС Липецка обратилась жительница дома на Краснознамённой, 8: она услышала жалобный писк — щенок застрял между гаражами, его задние лапки были плотно зажаты в узкой щели.Пролезть в узкую щель между гаражами было невозможно, тогда спасатели ГО и ЧС Липецка задействовали ГАСИ — специальный гидроинструмент. Они немного раздвинули гаражи и высвободили щенка из заточения на радость неравнодушной липчанки и собаки — матери щенка.