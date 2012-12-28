Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Происшествия
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51 минуту назад
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Городские спасатели достали застрявшего между гаражами щенка
Для этого пришлось раздвинуть гаражи гидравлическим инструментом.
Пролезть в узкую щель между гаражами было невозможно, тогда спасатели ГО и ЧС Липецка задействовали ГАСИ — специальный гидроинструмент. Они немного раздвинули гаражи и высвободили щенка из заточения на радость неравнодушной липчанки и собаки — матери щенка.
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