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Происшествия
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8 минут назад
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
В усманской части воронежского заповедника горит сухая растительность.
«Причина возгорания — обрыв на линии электропередачи. Тушат пожар 45 человек, задействовано 17 единиц техники. От ГУ МЧС России по Липецкой области работают 14 пожарных и пять единиц техники. Остальная техника и люди предоставлены сельскими администрациями», — сообщили в Главном управлении МЧС по Липецкой области.
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