45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области

В усманской части воронежского заповедника горит сухая растительность.

В Усманской районе у станции Беляево Пригородского сельсовет на территории входящей в Воронежский биосферный заповедник загорелась сухая растительность. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.«Причина возгорания — обрыв на линии электропередачи. Тушат пожар 45 человек, задействовано 17 единиц техники. От ГУ МЧС России по Липецкой области работают 14 пожарных и пять единиц техники. Остальная техника и люди предоставлены сельскими администрациями», — сообщили в Главном управлении МЧС по Липецкой области.