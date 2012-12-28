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8 минут назад

45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области

В усманской части воронежского заповедника горит сухая растительность.

В Усманской районе у станции Беляево Пригородского сельсовет на территории входящей в Воронежский биосферный заповедник загорелась сухая растительность. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

«Причина возгорания — обрыв на линии электропередачи. Тушат пожар 45 человек, задействовано 17 единиц техники. От ГУ МЧС России по Липецкой области работают 14 пожарных и пять единиц техники. Остальная техника и люди предоставлены сельскими администрациями», — сообщили в Главном управлении МЧС по Липецкой области.
пожар
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