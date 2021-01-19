За час в крещенскую купель окунулись 150 человек

По словам спасателей, это значительно меньше, чем в прежние годы.

С 22.00 до 23.00 в крещенскую купель на Центральном пляже Липецка окунулись около 150 человек. По словам спасателей, которые традиционно дежурят у иордани, это значительно меньше, чем обычно. Вместе с тем купель, сооруженная на пляже, предполагает одновременное вхождение в ледяную воду двух человек, тогда как в прежние годы желающие пройти крещенский обряд могли входить в нее только по одному.Сегодня ночью в Липецке держится мороз до -25 градусов, к тому же городские власти настоятельно рекомендовали избежать крещенских купаний из-за коронавирусной эпидемии. Возможно, именно эти обстоятельства сказались на числе желающих окунуться в иордань.