Общество

47 минут назад

За час в крещенскую купель окунулись 150 человек

302
#крещение
За час в крещенскую купель окунулись 150 человек

По словам спасателей, это значительно меньше, чем в прежние годы.

С 22.00 до 23.00 в крещенскую купель на Центральном пляже Липецка окунулись около 150 человек. По словам спасателей, которые традиционно дежурят у иордани, это значительно меньше, чем обычно. Вместе с тем купель, сооруженная на пляже, предполагает одновременное вхождение в ледяную воду двух человек, тогда как в прежние годы желающие пройти крещенский обряд могли входить в нее только по одному.

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Сегодня ночью в Липецке держится мороз до -25 градусов, к тому же городские власти настоятельно рекомендовали избежать крещенских купаний из-за коронавирусной эпидемии. Возможно, именно эти обстоятельства сказались на числе желающих окунуться в иордань. 


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#крещение

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