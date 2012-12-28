45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Происшествия
93
19 минут назад
1
43-летний водитель накопил 53 неоплаченных штрафа
Его оштрафовали на 80 000 рублей.
«Центром видеофиксации правонарушений мужчина был неоднократно привлечен за нарушение скоростного режима. Он также не соблюдал требования, предписанные дорожными знаками или разметкой, нарушал правила расположения автомобилей на проезжей части, двигался по полосе, предназначенной для маршрутного транспортного средства, а также ездил не пристегнутым ремнем безопасности. В установленные сроки водитель штрафы не оплатил, на него было составлено 54 административных материала», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)