43-летний водитель накопил 53 неоплаченных штрафа

Его оштрафовали на 80 000 рублей.

43-летний водитель заплатит в общей сложности 80 тысяч рублей за невыплату 54 штрафов в срок. Мировым судьёй Краснинского судебного участка Становлянского судебного района мужчина привлечён к административной ответственности по части первой статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).«Центром видеофиксации правонарушений мужчина был неоднократно привлечен за нарушение скоростного режима. Он также не соблюдал требования, предписанные дорожными знаками или разметкой, нарушал правила расположения автомобилей на проезжей части, двигался по полосе, предназначенной для маршрутного транспортного средства, а также ездил не пристегнутым ремнем безопасности. В установленные сроки водитель штрафы не оплатил, на него было составлено 54 административных материала», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.